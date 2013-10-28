Новости Беларуси. Инвестиции в искусство. Более 3 млрд рублей из фонда Президента Беларуси направлено на финансирование творческих и иных проектов. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.

Наибольшая сумма (950 млн рублей) выделена на организацию и проведение кинофестиваля «Лістапад». Также финансовую поддержку получат Молодежный театр эстрады и театр имени Горького. За эти средства купят сценическое оборудование.

Кроме того, деньги выделены Национальному историческому музею и Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику. В частности, ему достанутся 420 млн белорусских рублей. Деньги необходимы для реставрации и музеефикации ценностей. Так, в Художественной галерее создадут экспозицию «Стенопись Спасо-Преображенской церкви 12-19 веков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Лысенко, заведующая Художественной галереей Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

В Полоцке есть уникальный памятник – это Спасо-Преображенская церковь 12 века, которую построила Ефросинья Полоцкая. И в этом уникальном памятнике на сегодняшний день сохранились три, а иногда четыре слоя настенной живописи.

Вот перед вами фрагменты тех композиций, которые были уже художниками отслоены и перенесены на новую основу. И при дальнейшей реставрации они попадают уже в постоянную экспозицию, а в этой постоянной экспозиции мы сможем рассказывать и об истории, и о культуре, и вкусах времени, о религии.