Белла Масумян, народная артистка Беларуси, отмечает 75-летие

Новости Беларуси. С 75-летием народную артистку Беларуси, актрису Национального академического драматического театра имени Горького Беллу Масумян поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Национальному академическому драмтеатру имени Горького Белла Масумян посвятила полвека. Создала галерею интересных женских образов. Всего более 100 ролей. Свой личный праздник артистка также встретит на сцене. Её жизни и творчеству посвящена и книга «Инопланетянка», которая выйдет в свет именно сегодня - в юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.