Беларусь отмечает 85-летие выдающегося писателя-романтика Владимира Короткевича

Новости Беларуси. День рождения Владимира Короткевича отмечают 26 ноября по всей стране. На малой родине поэта, драматурга и сценариста в честь его 85-летия будут звучать стихи, а в городском центре культуры Орши пройдет праздничный концерт. К торжествам по случаю юбилея выдающегося писателя-романтика присоединится и Витебск.

Литературная общественность, молодежь, соберется возле памятника Короткевичу, чтобы возложить цветы и вспомнить любимые строки из наследия великого земляка.«Дикая охота короля Стаха» , «Колосья под серпом твоим», «Земля под белыми крыльями» – одни из немногих произведений, которые знакомы белорусам со школьной скамьи. Во всех библиотеках Беларуси сегодня посетителей ждут тематические выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.