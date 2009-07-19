«Базарная неделя»: The end

Сюжет «Недели» подводит итоги завершившемуся «Славянскому базару»

Пять тысяч гостей, 21 концерт в летнем амфитеатре, 800 мастеров народного ремесла и четверть миллиона гостей! Это – «Славянский базар - 2009»! Финальный аккорд праздника жизни и культуры прозвучал 16 июля в полночь . Помимо звезд первой величины в витебск-фестивальный съехались зрители со всей Беларуси и ближнего зарубежья.

В этом году «Славянский базар» по праву можно считать многонациональным и суперзвездным праздником! Такого количества известностей первой величины васильковый фестиваль еще не видел. Самая «звездная» гостиница города терпеливо принимала гостей. Филипп Киркоров, София Ротару, Александр Рыбак, Сара Коннор и Лара Фабиан поселились в трехкомнатных апартаментах.

Одним из важнейших событий фестивальной недели стал конкурс молодых исполнителей. В этом году интриги удалось избежать. С первых дней лидер был известен. Зато конкурс украсили несколько интересных фактов. Во-первых, состязание в этом году получилось мужское. Из 16 конкурсантов – только 3 девушки. Во-вторых, целых 3 белоруса состязались в эти дни на сцене амфитеатра. Беларусь представил Андрей Колосов. Уроженка Витебска, Кристина Захарова, выступала за Латвию. А триумфатором стал гомельчанин (в прошлом, наверное) Дмитрий Даниленко.

Также в видео: Лара Фабиан, Марк Тишман, Дмитрий Даниленко, Маша Новик, Филипп Киркоров, Борис Моисеев и Александр Рыбак.