Августовский канал законсервирован на зиму

Вода в нем сброшена, и сейчас канал можно перейти вброд практически в любом месте. Специалисты занимаются чисткой гидросооружения, также будет углублено русло водной артерии. Закрыта на зиму и единственная паромная переправа через Августовский канал. Паром установлен возле деревни Лесная и теперь служит мостом, через который местные жители переправляются на "большую землю". На протяжении 23 километров вдоль канала оборудованы 10 туристических стоянок. Планируется открыть два туристических центра, рыбацкую деревню, базу для проката лодок и катамаранов, а также спортивно-гостиничный комплекс.