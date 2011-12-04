Ален Делон: Всем лучшим, что я сделал в жизни, я обязан своим женщинам

Не знаю как вам, а мне не очень нравится строчка Бутусова «Ален Делон не пьет одеколон». А кому-то, наверное, нравится. Но мне зато нравится сам Ален Делон – кумир женщин всей Европы, красавец, талантливый артист и очень успешный человек. Но все-таки, и сам он про это часто говорит в своих интервью, он не считает себя счастливым человеком.

И, может быть, действительно, вот за то, что когда-то так он жестко обошелся с женщиной, которая его любила больше жизни, Роми Шнайдер, мог в ее присутствии сажать себе на колени других девушек, исчезать на целые недели – и судьба так покарала его.

Он сегодня не снимается в большом кино, только редко появляется в телесериалах и еще иногда участвует в театральных антрепризах. Так, сравнительно недавно проехал по всей Франции со спектаклем «Русские горки».

Обожает своих младших детей, которых ему подарила последняя жена, с которой он жил 15 лет, брак так и не зарегистрировав, голландской моделью Розали.

Правда, эти младшие дети сегодня тоже уже очень подросли. И в прошлом году на знаменитом Каннском кинофестивале Ален Делон в сопровождении юной и очаровательной дочери Аннушки появился на фестивальной лестнице в знаменитом Каннском фестивальном дворце.

Он сам признается в том, что у него совсем немного друзей. А с годами их стало еще меньше. И есть человек, которого он всегда вспоминает с невероятной теплотой и нежностью. Это знаменитый французский артист Жан Габен.

Они действительно очень дружили. Они вместе снялись в трех фильмах. Но самый лучший фильм – первый, кстати, снятый на деньги Алена Делона, «Двое в городе».

Сюжет довольно прост. Жан Габен, главный герой фильма, играет доброго и умного полицейского. Он работает воспитателем в тюрьме. Туда попадает по глупости герой Алена Делона. Герой Габена ему всячески помогает. Но есть злодей, есть отвратительный, мерзкий, гадкий, с бегающими глазками-буравчиками, еще один полицейский. Его также блистательно сыграл другой французский актер Мишель Буке. Папа Кароль Буке, известной французской актрисы, которая еще известна своим длительным романом с Жераром Депардье.

Герой Делона хочет вырваться из мира преступности, стать честным человеком. Именно этот страшный персонаж, которого так здорово играет на экране Мишель Буке, не дает это сделать герою Делона. Убийство, и он отправляется на эшафот.

Когда Жан Габен умер, а это случилось в ноябре 1976 года, Ален Делон отложил все дела, все съемки и мгновенно примчался в дом Габена. Он утешал вдову, он взял на себя все хлопоты по организации панихиды и похорон, он не допустил ушлых журналистов в морг, где лежало тело усопшего.

И сам просидел всю ночь в морге рядом с усопшим другом. А потом выполнил его последнюю волю: взял морской катер и один уплыл в море. И там бросил урну с прахом своего лучшего друга. Это было завещание Жана Габена.

В войну, как раз в то время у него был страстный роман с Марлен Дитрих, и она даже прилетела к нему из Америки в Европу, он был военным моряком. И на всю жизнь полюбил море.

В своих не таких частых интервью Ален Делон признается, что из всей еды он любит мясо. Из всех напитков предпочитает хорошее красное вино. И сегодня, несмотря на то, что ему уже 76 лет, он любит повертеться у зеркала и долго рассматривать, не морщит ли костюм. И вообще, как и было 30 лет назад, любит элегантно, хорошо одеваться.

Все свободное время он проводит не в Париже, где у него несколько квартир, а в своем имении в Швейцарии, где у него много лошадей, есть любимые собаки и коты. И еще он много путешествует по миру. Иногда на своем личном самолете прилетает в Россию, в Москву, где у него есть друзья. И еще говорит, что ему нравятся русские женщины.

У него есть любимая фраза: «Всем лучшим, что я сделал в жизни, я обязан своим женщинам». И своих любимых женщин он никогда не забывает. Это, конечно, Роми Шнайдер.

Это – Мирей Дарк, которая сыграла в известном фильме с Пьером Ришаром «Высокий блондин».

Это – Натали, которая была его женой и родила ему сына.

И это, конечно, Розали, с которой он жил 15 лет, и венец этого союза – двое прекрасных детей.

И еще мне нравится одна фраза Алена Делона, на мой взгляд, очень мудрая. Он сказал: «Стоит вам хоть немного прославиться, как тотчас ложь, клевета и зависть будут идти рядом с вами». Очень точная и очень глубокая фраза.

И меньше мне нравится его другое высказывание, что не вправе даже всевышний определять последний день его жизни. Что выбор должен остаться за ним самим. У него в имении в Швейцарии Души есть часовня и есть уже фамильный склеп.

Элеонора Езерская