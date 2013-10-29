Александр Рыбак: Я молюсь каждый вечер за маму и папу, а также за всех родственников

Гость сюжета программы «Утро» на СТВ Александр Рыбак – победитель Евровидения 2009.

Саша, расскажи, пожалуйста, когда ты приезжаешь в Беларусь, что для тебя самое приятное? Как тебя встречают люди?

Александр Рыбак, победитель конкурса «Евровидение – 2009»:

Мне больше нравится видеть, как люди встречают друг друга, что все улыбчивые и поддерживают друг друга.

А когда ты приезжаешь в Норвегию, то стараешься все время проводить с родителями или по возможности?

Александр Рыбак:

Нет, мне же 27 лет. Уже хочется все-таки чувствовать себя независимым. Но я молюсь каждый вечер за маму и папу, а также за всех родственников. И я думаю, что не общаться каждый день с родителями, полезно для каждого человека. Хотя у меня родители – самые лучшие в мире. И когда я к ним приезжаю, то стараюсь найти наш любимый фильм, чтобы мы все вместе посмотрели. Раньше убегал играть в свою комнату, а сейчас стараюсь быть с ними.

Очень многие замечают, что у тебя хороший русский. Ты с родителями общаешься по-русски?

Александр Рыбак:

Да, и очень им благодарен за то, что в детстве каждый день со мной разговаривали на русском языке. Но, к сожалению, не на белорусском.

Как ты себя мотивируешь, чтобы с утра встать бодрым, в течение дня хорошо себя чувствовать?

Александр Рыбак:

Самый трудный момент утра – это не забывать, что человек меньше чувствует вечером и больше думает утром. Потому что последнее, что мы запоминаем пред сном, то, чем мы занимались вечером. К примеру, музыку послушали или книгу почитали.

Есть ли у тебя кумиры, которым ты подражаешь или хотел бы подражать?

Александр Рыбак:

Мне очень нравятся персонажи, которые даже в самые негативные ситуации остаются позитивными. И я не скажу, что сам такой, но мне хотелось бы таким быть.

У тебя много поклонниц. В тягость ли тебе такое внимание?

Александр Рыбак:

Конечно, мне приятно. Можно узнать разные культуры. К примеру, в некоторых странах у девушек важнее одеться получше перед встречей, а у некоторых подарить побольше подарков. И им не важно, что мне потом лететь с большими коробками в самолете в другую страну.

Так какой для тебя лучший подарок?

Александр Рыбак:

Какой-нибудь маленький, чтобы поместился в карман.