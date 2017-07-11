13 июля на Аллее славы в Витебске откроют именную звезду Тамары Гвердцители

Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в Витебске признание получат не только юные, но и уже состоявшиеся артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия БУТ, СТВ:

С 2005 года специальную награду Президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию» получили 12 артистов и коллективов. Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев и многие другие. Здесь, на Аллее звезд, которая уже превратилась в площадь, появились именные плиты с латунными васильками.