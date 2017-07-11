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13 июля на Аллее славы в Витебске откроют именную звезду Тамары Гвердцители

11 июля 2017 17:59
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Новости Беларуси. На «Славянском базаре» в Витебске признание получат не только юные, но и уже состоявшиеся артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 июля на Аллее славы в Витебске откроют именную звезду Тамары Гвердцители-1

Анастасия БУТ, СТВ:
С 2005 года специальную награду Президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию» получили 12 артистов и коллективов. Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев и многие другие. Здесь, на Аллее звезд, которая уже превратилась в площадь, появились именные плиты с латунными васильками.

Стало известно и имя 2017 года – это Тамара Гвердцители. И ее звезду откроют уже в четверг.

# Культура # Фотофакт # Анастасия Бут # Славянский базар в Витебске-2017

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