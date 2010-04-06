Фильм про столичных гастарбайтеров Равшана и Джамшута запретили в Таджикистане

Власти Таджикистана официально запретили продажу дисков с фильмом «Наша Russia: Яйца судьбы», главные герои которого Равшан и Джамшут представляют собой собирательный образ таджикских гастарбайтеров в Москве.

Как сообщил заведующий отделом лицензирования Государственного унитарного предприятия кино и видео «Таджиккино» Акбар Шарипов, экспертная комиссия признала за фильмом « Наша Russia: Яйца судьбы» оскорбительный характер в адрес трудовых мигрантов из Таджикистана.

Выход на экраны фильма «Яйца судьбы» вызвал огромный резонанс в таджикском обществе. Еженедельные издания Таджикистана пестрят заголовками материалов, осуждающих авторов этого фильма. Даже распространяются призывы к организации митинга протеста у здания посольства России в Душанбе, напоминает портал «Фергана».