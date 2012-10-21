Актёр Николай Караченцов после продолжительной болезни встал с инвалидного кресла

Новости России. Актёр Николай Караченцов, чудом выживший в ужасной аварии, в которую он попал зимой 2005 года, встал с инвалидного кресла. 67-летний Караченцов уже более 7 лет борется с последствиями страшной автокатастрофы.

После приступа, который случился в мае, актёр оказался прикованным к инвалидной коляске. Вместе с женой, актрисой Людмилой Поргиной, Караченцов недавно ездил к китайским специалистам. Как сообщают российские СМИ, процедуры именно иглоукалывания и строго дозированные физические нагрузки помогли Николаю Петровичу встать на ноги.

Друзья и знакомые признают, что огромная заслуга в выздоровлении актёра принадлежит его супруге. Людмила уговаривает мужа заниматься с врачами.

Людмила Поргина, супруга Николая Караченцова:

Конечно, это очень тяжело, но ведь в Коле смысл всей моей жизни. И я готова делать все для того, чтобы ему стало лучше, чтобы он по-прежнему радовался жизни. Ведь главное для нас - верить. Тогда все обязательно получится!



В интервью на вопрос журналиста: «Николай Петрович, вы прошли через столько испытаний, каждый день боретесь со страшной болезнью. Скажите, что же всё-таки помогает вам жить?» Караченцов ответил: «Все вы. Я всё преодолею. Я выдюжу, потому что меня столько людей любят!»

Зрители помнят Николая Караченцова по ролям в таких фильмах, как «Собака на сене», «Белые росы», «Приключения Электроника», «Человек с бульвара Капуцинов, «Чокнутые».