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Актрисе Элине Быстрицкой - 85

04 апреля 2013 08:04
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Новости России. Блистательная актриса и царственно красивая женщина. Народной артистке СССР Элине Быстрицкой - 85.

Ее дебют в кино состоялся 54 года назад. После главной роли в фильме «Неоконченная повесть» ее назвали лучшей актрисой года. Однако судьбоносной для Быстрицкой стала  Аксинья в «Тихом Доне» Сергея Герасимова.

Сейчас актриса продолжает творческую деятельность в Малом театре Москвы. Она переиграла практически всю русскую классику и стала примадонной этого старейшего российского театра.

Александр Лукашенко поздравил Элину Быстрицкую с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Российские актеры # Кино

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