Запрещен въезд в Украину представительнице России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой

Новости Украины. Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой.



Такое решение было принято на основании данных о нарушении Самойловой законодательства Украины. Об этом на странице в социальной сети сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.





Источник: facebook.com/giolena11

Российский МИД назвал решение СБУ «возмутительным, циничным и бесчеловечным актом».



Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Россия будет бойкотировать все последующие конкурсы, если руководство «Евровидения» не вступится за Самойлову.

Напомним, Юлия выбрана представительницей России на конкурсе «Евровидение», которое пройдет в мае в Киеве.