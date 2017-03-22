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Запрещен въезд в Украину представительнице России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой

22 марта 2017 13:41
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Новости Украины. Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. 

Такое решение было принято на основании данных о нарушении Самойловой законодательства Украины. Об этом на странице в социальной сети сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.


Источник: facebook.com/giolena11

Российский МИД назвал решение СБУ «возмутительным, циничным и бесчеловечным актом».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Россия будет бойкотировать все последующие конкурсы, если руководство «Евровидения» не вступится за Самойлову.

Напомним, Юлия выбрана представительницей России на конкурсе «Евровидение», которое пройдет в мае в Киеве.

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2017 # Юлия Самойлова

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