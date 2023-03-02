2 марта – День считания ворон. Чем ещё известна эта дата?

Международный день спички

2 марта отмечается Международный день спички. Этому крошечному изобретению человека для добычи огня посвящен отдельный праздник. Спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе как удобный и дешевый способ добывания огня. Сегодня в мире насчитывается более 100 видов спичек. Существует даже несколько музеев, посвященных спичкам. А самое интересное, что спичка может спасти даже жизнь человеку. Если прижечь ей укус от ядовитого степного паука не позднее двух минут после укуса, то яд распадется и не проникнет в кровь.

2 марта празднуется День рождения компакт-диска. В этот день в 1983 году три ведущие компании представили в Лондоне первый компакт-диск с записью «Симфонии № 9» Бетховена. На компакт-дисках стало возможным хранить фотографии, видеозаписи, различную цифровую информацию, что стало стремительным шагом в будущее. В начале XXI века были изобретены флэш-технологии, и, может быть, мы вскоре забудем о компакт-дисках, как забыли о пластинках и кассетах. Тем не менее 2 марта мы отмечаем 40 лет со дня создания компакт-дисков и констатируем, что эта дата – одна из тех, что изменили ход времени.

Без необычного дня не обошлось – сегодня День считания ворон. Да, да, и такой день существует. Говорят, что считать ворон умеют только добрые, позитивные люди и люди, которые умеют мечтать. Пока ты умеешь считать ворон, ты молод и полон энергии.

Считайте 2 марта ворон и день будет добрым, счастливым и веселым, несмотря на все еще зимнюю прохладу и слабое весеннее солнышко.