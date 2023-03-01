Свекровь испортила долгожданную свадьбу девушки! Вот причина

Для многих девушек свадьба – это очень ответственное мероприятие. Ведь все должно быть идеально: начиная от еды, заканчивая нарядами. Но не всегда наши ожидания совпадают с реальностью. А бывают случаи, где и вовсе торжество заканчивается очень сильным разочарованием.

Как рассказало издание The Mirror, Жасмин очень долго пыталась сбросить вес. К свадьбе ее мечта об идеальной фигуре наконец-то осуществилась. Поэтому девушка очень долго выбирала платье для торжества. Спустя долгие примерки она нашла тот единственный наряд, в котором и захотела стоять у алтаря. Выбирала она не одна, а вместе со своей свекровью.