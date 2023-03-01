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Свекровь испортила долгожданную свадьбу девушки! Вот причина

01 марта 2023 13:35
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Для многих девушек свадьба – это очень ответственное мероприятие. Ведь все должно быть идеально: начиная от еды, заканчивая нарядами. Но не всегда наши ожидания совпадают с реальностью. А бывают случаи, где и вовсе торжество заканчивается очень сильным разочарованием.

Как рассказало издание The Mirror, Жасмин очень долго пыталась сбросить вес. К свадьбе ее мечта об идеальной фигуре наконец-то осуществилась. Поэтому девушка очень долго выбирала платье для торжества. Спустя долгие примерки она нашла тот единственный наряд, в котором и захотела стоять у алтаря. Выбирала она не одна, а вместе со своей свекровью.

Свекровь испортила долгожданную свадьбу девушки! Вот причина-1

Фото: Getty Images

Итак, вот тот день, когда Жасмин должна выглядеть просто невероятно. Девушка предупредила, чтобы никто из ее знакомых не пришел с таким же фасоном платья, как у нее. И представьте удивление невесты, когда мама жениха вышла практически в том же одеянии.

Из-за волнения девушка сначала не поняла подвох, но когда увидела фотографии, все стало на свои места.

Свекровь испортила долгожданную свадьбу девушки! Вот причина-4

Фото: pixabay.com

«Моя сестра заметила это раньше меня. Она предложила испортить свекрови платье, но я отказалась, не хотела портить торжество», – поделилась Жасмин.

Так что наряд у женщины остался цел, а вот самого удовольствия от свадьбы невеста не получила.

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# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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