Удар молнии в Эмпайр-стейт-билдинг запечатлели на видео

Новости США. Журналист Хенрик Мольтке стал свидетелем захватывающего зрелища. Он выложил на своей странице в Instagram фотографию и видеозапись удара молнии в небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. Записи вызвали ажиотаж среди пользователей социальных сетей и вмиг разлетелись по всему миру.

Некоторые пользователи в комментариях к фото отметили, что произошедшее – не что иное, как гнев скандинавских богов.

Эмпайр-стейт-билдинг – 103-этажное офисное здание, расположенное на острове Манхэттен.

С 1931 по 1970-й небоскреб являлся одним из самых высоких сооружений в мире (здесь подробнее).

Известно, что молния бьет в Эмпайр-стейт-билдинг в среднем 23 раза в год, однако запечатлеть это на видео удается очень редко.