Создаём новогоднюю композицию на праздничный стол. Мастер-класс декоратора

Наталья Леонова, декоратор:

Сегодня мы сделаем новогоднюю композицию. Она у нас будет в кашпо из цемента, нам понадобится еще полотенце, живая ель, шары, которые мы распишем при помощи лаков для ногтей, свечи и еще какой-нибудь декор.