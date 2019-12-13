Прямой эфир

Создаём новогоднюю композицию на праздничный стол. Мастер-класс декоратора

13 декабря 2019 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наталья Леонова, декоратор:
Сегодня мы сделаем новогоднюю композицию. Она у нас будет в кашпо из цемента, нам понадобится еще полотенце, живая ель, шары, которые мы распишем при помощи лаков для ногтей, свечи и еще какой-нибудь декор.

Создаём новогоднюю композицию на праздничный стол. Мастер-класс декоратора-1

Как создать новогоднюю композицию? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Создаём новогоднюю композицию на праздничный стол. Мастер-класс декоратора-4

# Декоративное искусство # калейдоскоп # Наталья Леонова # Фотофакт # Дизайн

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина переоделся в женщину, чтобы помочь маме сдать на права. Экзаменатор не оценил поступок
12 декабря 2019 15:34

Мужчина переоделся в женщину, чтобы помочь маме сдать на права. Экзаменатор не оценил поступок

Двух женщин-убийц и одну бизнес-леди суд приговорил к расстрелу
12 декабря 2019 14:53

Двух женщин-убийц и одну бизнес-леди суд приговорил к расстрелу

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы
12 декабря 2019 14:39

Вы бы сами захотели там учиться. Показываем три самые дорогие школы