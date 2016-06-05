Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов lifestyle
Когда будничная жизнь однообразна и скучна, хочется окунуться в мир новых впечатлений. Но не всегда для этого есть возможность. Порой достаточно потратить пару минут, чтобы получить порцию вдохновения и с новыми силами приняться за дело. Мы отыскали 5 аккаунтов русскоязычных Instagram – блоггеров, чьи фото и заметки открывают подписчикам новые места и заставляют взлянуть на привычные вещи по-другому.
1. Петр Карасев
Фотограф из Санкт-Петербурга публикует фото из жизни и путешествий. Подписавшись, читатель наверняка проникнется любовью к Стамбулу, узнает о лучших гастрономических заведениях Санкт-Петербурга, по совету автора блога потратит время на просмотр сериала или фильма. Помимо фотографического таланта, Петр Карасев складно пишет. Читать блог также приятно, как и смотреть.
2. Полина Бржезинская
Видеоблоггер, Instagram которого заслуживает отдельного внимания. Фотографии из разных уголков планеты поражают красотой. Но не только изображения живописной Европы заставляют новых зрителей подписываться. Пес Харлей, глядя с фотографии, не раз заставит оставить лайк. Полина значительную часть времени проводит за чтением, поэтому хитросплетения эпитетов и метафор в комментариях под фотографиями еще один повод ждать от автора новых постов.
3. Антон Чарушин
Заглянуть на страницу блоггера стоит хотя бы потому, что более чем на 200 фотографиях с разных мест на планете автор стоит на голове.
4. Raskalov
Наверное, мало что так впечатляет, как вид на красивейшие места мира с высоты. Автор блога, сидя на самых высоких зданиях планеты, делает фото. Выглядит очень впечатляюще.
5. Alex Strohl
Что может быть лучше фотографий с изабражением природы? Много изображений гор, которые вдохновляют провести отпуск, глядя на горные вершины.