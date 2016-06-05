Пропустить нельзя, подписаться. 5 инстаграмов lifestyle

Когда будничная жизнь однообразна и скучна, хочется окунуться в мир новых впечатлений. Но не всегда для этого есть возможность. Порой достаточно потратить пару минут, чтобы получить порцию вдохновения и с новыми силами приняться за дело. Мы отыскали 5 аккаунтов русскоязычных Instagram – блоггеров, чьи фото и заметки открывают подписчикам новые места и заставляют взлянуть на привычные вещи по-другому.

1. Петр Карасев

Фотограф из Санкт-Петербурга публикует фото из жизни и путешествий. Подписавшись, читатель наверняка проникнется любовью к Стамбулу, узнает о лучших гастрономических заведениях Санкт-Петербурга, по совету автора блога потратит время на просмотр сериала или фильма. Помимо фотографического таланта, Петр Карасев складно пишет. Читать блог также приятно, как и смотреть.