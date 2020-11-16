Приёмный сын Армена Джигарханяна опубликовал его последнее фото

Новости России. Степан Джигарханян разместил на своей странице в Instagram последние фотографии актёра Армена Джигарханяна.

Также мужчина опубликовал ещё несколько снимков, которые были сделаны в 2020 году. Первый – летом, а второй – 3 октября.

Напомним, 85-летний Армен Джигарханян ушёл из жизни 14 ноября. В последние несколько лет актёр много болел, у него был обнаружен сахарный диабет, а также Джигарханян находился в коме из-за инфаркта.