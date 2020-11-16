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Приёмный сын Армена Джигарханяна опубликовал его последнее фото

16 ноября 2020 12:44
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Новости России. Степан Джигарханян разместил на своей странице в Instagram последние фотографии актёра Армена Джигарханяна.

«Незадолго до последней госпитализации», – подписал снимок Степан.

Приёмный сын Армена Джигарханяна опубликовал его последнее фото -1

Фото: instagram.com/st_jigar 

Также мужчина опубликовал ещё несколько снимков, которые были сделаны в 2020 году. Первый – летом, а второй – 3 октября.

Приёмный сын Армена Джигарханяна опубликовал его последнее фото -4

Фото: instagram.com/st_jigar 

Приёмный сын Армена Джигарханяна опубликовал его последнее фото -6

Фото: instagram.com/st_jigar 

Напомним, 85-летний Армен Джигарханян ушёл из жизни 14 ноября. В последние несколько лет актёр много болел, у него был обнаружен сахарный диабет, а также Джигарханян находился в коме из-за инфаркта.

Армен Борисович был одним из самых востребованных актёров в советском кино. Каким он запомнился зрителям – читайте здесь.

# Некролог # калейдоскоп # Армен Джигарханян # Степан Джигарханян # Фотофакт

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