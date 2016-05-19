Португалия нашими глазами. Порту

Португалия – страна для тех, кто устал от однообразия турецких «всё включено», отечественных «ничего не включено», европейской традиционности и дороговизны. Благодаря богатству многовековой истории, эта страна неповторимым образом вобрала в себя элементы разных культур, что сделало её уникальной и экзотичной среди европейских соседей. Прошлым летом во второй раз я посетила Португалию. Ехала туда не только как турист, но и чтобы изучить язык. Именно это предоставило мне возможность глубже узнать страну и составить вполне объективное мнение.



Португалия является одной из старейших стран Европы, с полумиллионным населением, занимающая юго­-западную часть Пиренейского полуострова. Столица – портовый город на атлантическом побережье Лиссабон. Климат субтропический: средние температуры января 5—10 °C, июля 20—30 °C. Официальный государственный язык один — португальский, который распространен не только в чертах Португалии, но и еще на двух континентах – Африке и Южной Америке. Он схож с испанским, так что, изучив португальский, понимать испанский язык не составит труда. Миру страна известна благодаря футболисту Криштиану Роналду, богатому историческому наследию, истоки которого восходят к эпохе великих географических открытий, расписной плитке, величественными соборами, а также экзотическими флорой и фауной с пляжами Атлантического океана, входящими в тройку лучших в Европе. Основной доход Португалии приносит туризм (около 10 млн. туристов в год) и такие традиционные отрасли промышленности как текстильная, швейная, винодельческая (производство всемирноизвестного портвейна), производство оливкового масла, обработка пробковой коры, металлургия и судостроение.



Трудолюбие жителей, выгодное географическое расположение, наличие природных ископаемых, благоприятные условия для ведения бизнеса обеспечивают хороший уровень жизни. В отличие от основной массы сдержанных, скрупулезных и расчетливых европейцев португальцы, жители солнечного полуострова, разнятся своей жизнерадостностью, радушием и особой легкостью мировоззрений. За все время пребывания там мне не доводилось сталкиваться с жесткими правилами или ограничениями, наоборот, везде царила атмосфера расслабленности и вседозволенности. На улицах играют бродячие музыканты, молодежь поет песни, а некоторые даже предлагают наркотики. Португальская внешность намного приятнее и нежнее грубых итальянских носов с горбинкой или бледных и скучных лиц французов. Этот народ вобрал в себя немало восточной крови, что сделало их черты лица утонченными и живыми. Именно поэтому в Европе их прозвали «периферийным народом». Неформат, что и говорить! Месяц в Португалии мы с сестрой провели в коттедже на берегу Атлантического океана, в небольшом курортном городке под названием Агуда, что находится в 20 км от старинного Порту. Каждое утро мне доводилось наблюдать волнующую переменчивость погоды. Выходя на балкон можно было видеть синий, голубой, изумрудный, или серый океан, яркое солнце, дикий ветер на пару с дождём, отливы, обнажавшие подводные камни с мидиями и осьминогами, приливы с пенными волнами, а иногда можно было не увидеть ничего, кроме густого тумана, который не позволял рассмотреть берег дальше вытянутой руки. Неизменными были лишь запах океана, свежий, пропитанный солёной горечью и португальцы, занимающиеся утренним бегом со своими собаками.



Всё свободное от учёбы время мы посвящали прогулкам по Порту и наблюдениям за местными жителями. Ходили по паркам и узким улочкам, фотографировали церкви и знаменитые португальские изразцы азулежу, пробовали национальную кухню и болтали с жителями, ходили в ночные бары и на продуктовые рынки, слушали музыку и тщательно пытались впитать в себя атмосферу города, не упустив ни одного впечатления.

Практически везде в городе есть Wi-Fi так что, не имея местного номера, я всегда могла без проблем связаться с сестрой, а также путешествовать по GPS-навигатору. В один из дней мы, как обычно, договорились встретиться после занятий и мне пришлось волноваться, так как Катя не выходила на связь. Однако, волнения вмиг исчезли, когда перед моим носом, смеясь, она вышла из машины улыбающихся полицейских. Телефон сел, сестра забрела не туда, попросила помощи у полиции, а они любезно доставили её ко мне. Добродушие и улыбчивость людей всегда поднимало настроение. Попадая в такое общество, ты и сам наполняешься позитивной, лёгкой энергией, забывая про угрюмые лица коллег, серость будней и жизненные неурядицы.



Гуляя по Порту, многочисленными были встречи с жителями Украины, России и других стран СНГ. Некоторые уехали в Португалию на заработки еще после развала СССР, другие – после недавних волнительных конфликтов в мире. Идя по торговой улице, я мельком взглянула на стенд с продающимися картинами. Каково же было мое удивление, когда заметила на одной из них украинскую дивчину в вышиванке, а подняв глаза выше – Тараса Шевченко. Продавцы – светловолосые, голубоглазые отец и сын, живут в Порту уже более 15 лет, зарабатывая на жизнь в основном мелкими подработками. Официанты, фермеры, строители, музыканты, уборщики, сиделки, кассиры в гипермаркетах, раскладчики товара, продавцы в брендовых магазинах, магазинах косметики и парфюмерии, сотрудники банков, журналисты русскоязычных газет и радио – вот перечень тех работ, на которые претендует наш брат с плохим или совсем отсутствующим знанием португальского языка. Как я уже упоминала, Португалия – богатый край, следовательно, кухня в стране – отменная! Разнообразные, простые и неимоверно вкусные португальские блюда известны далеко за пределами страны. Традиционные португальские кушанья готовят из свежих даров моря, овощей и великолепных сыров, отличный тандем которым составляет рюмка портвейна (портвейн довольно сладкий сорт вина, поэтому употребляется в основном именно в рюмках) либо бокал игристого белого вина с тонким ароматом и насыщенным вкусом. Одно из блюд, которое нам запомнилось, называется Францезинья (Francesinha в переводе «маленькая француженка»). Оно состоит из нескольких слоев сыра, ветчины, разных видов мяса между квадратными ломтиками хлеба, щедро политых томатным соусом. Сверху кладется яичница, а также иногда в томатный соус добавляют картошку. Этот рецепт был завезен в Португалию хозяином ресторана, который прежде жил во Франции. Можно подумать, что ингредиенты подобраны неудачно, что блюдо чересчур жирное и не имеет особого вкуса, однако пробуя, все сомнения улетучиваются. Блюдо сытное, тяжеловатое, и после него сразу хочется прилечь, подремать под шум океанского прибоя, что частенько и делают местные жители. И да, видимо повар обладал отличным чувством юмора, ведь маленькой француженкой после такого обеда вряд ли останешься.



Португалия славится своими широкими живописными пляжами, однако это не тот вариант, когда, забыв о времени, можно целые дни проводить, валяясь на песке. Океанский климат специфичен. Вода холодная, дно каменистое и «живое», солнце обжигающее, а ветер почти всегда несёт песок. Для того чтобы загорать было более комфортно, почти в каждом прибрежном магазинчике продаются специальные заслонки от ветра. Они представляют собой кусок толстой непродуваемой ткани с отверстиями, в которые вставляются деревянные колышки. Таким образом, приходя на пляж можно увидеть много разноцветных «стеночек». Развит сёрфинг, а вот рыбалка, к примеру, разрешена только в специально отведённых местах. Хотя нам доводилось присутствовать при ловле осьминогов и сборе мидий.



Ночью город не спит. Понедельник, четверг или суббота – людей на улицах тьма. Молодые, пожилые, бизнесмены или дворники – всем есть место в уютной ночной прохладе и общем веселье. Ах да, под словом «пожилые» я не имею в виду бабушек и дедушек от 60 до 80 лет, задорно гуляющих по городу или болтающих за бокальчиком вина. Что и говорить. В этой стране люди умеют отдыхать, наслаждаться моментами и получать от жизни всё. Их девиз – беспрерывное движение. Любознательность, трудолюбие и нескончаемый оптимизм являются главными принципами жизни этого народа.



Надеюсь, мне ещё не раз выпадет возможность посетить Португалию и вновь окунуться в эту беззаботную чарующую атмосферу удовольствий и улыбок!