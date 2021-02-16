Отпуск во время пандемии. В каких странах белорусы могут отдохнуть и какие условия для этого необходимо выполнить?

Турция, Украина, Европа? Привычные теплые курорты в 2021 году снова ввели ограничения на въезд для туристов. Ситуация с пандемией внесла серьезные коррективы в планирование отпуска. В каких странах белорусы могут отдохнуть прямо сейчас и какие условия для этого необходимо выполнить, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

В это снежное и холодное время в общем-то каждый желающий может путешествовать по крайней мере в Египет, а по остальным направлениям необходимо следить за информацией. На сегодня мы знаем о том, что 19 февраля откроется страна Арабские Эмираты для отдыха.

Чтобы попасть в Египет, нужно лишь сдать ПЦР-тест специального образца, который будет действовать и за границей. После прилета с отдыха в родной стране карантин отбывать не придется – такие условия наиболее выгодны для туристов в 2021 году. Также самоизоляция не нужна после прилета из Танзании, Кубы, Узбекистана и ОАЭ. Стоит понимать, информация о закрытии и открытии границ весьма нестабильна и постоянно нужно ее перепроверять.

Ирина Воронович:

Актуальную информацию нужно смотреть в посольствах тех стран, куда человек хочет поехать отдохнуть. И, понятное дело, что там постоянно появляются и условия. На сегодня в какую бы страну ты ни захотел поехать, это в первую очередь наличие ПЦР-теста, действующего на протяжении 72 часов. Отдохнуть можно и на Мальдивах, в Турции, Албании, Черногории, Бразилии, Мадагаскаре – разумеется, с отрицательным тестом. Однако после прилета из этих стран придется выдержать двухнедельный карантин. Есть еще один нюанс – прямые рейсы из Минска есть не в каждую страну, потому, возможно, добираться придется с пересадками.

Ирина Воронович:

Есть надежда, что, может быть, к весне появятся какие-то направления. Речь идет о том, что вырабатывается паспорт туриста, где будет указано, что человек получил, например, вакцину, привит. Обязательно отсутствие заболеваемости. На сегодня пока все в рабочем процессе.