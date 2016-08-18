Новый дизайн ВКонтакте: будем выключать?

17 августа новый дизайн ВКонтакте, который тестировался с апреля, появился на мониторах всех пользователей. И, как любое нововведение, мнения вызвал абсолютно противоречивые.

С одной стороны, многие пользователи отмечают, что интерфейс стал гораздо «дружелюбнее» и функциональнее. Например, на синей полоске вверху окна теперь есть иконка, которая позволяет просматривать уведомления и, при необходимости, фильтровать их. Кстати, все настройки страницы перенесены туда же. Из плюсов так же можно отметить появление системы «Сначала интересные». Она фильтрует новости и те, которые ВКонтакте определил как приоритетные для пользователя, показывает вверху ленты. Особенно приятно то, что эту функцию можно включать и отключать по собственному желанию. Ну и самое, пожалуй, важное: переход на HTML5 вместо Flash в видео- и аудио-плеерах, плюс повышение скорости работы самого сайта.

В поддержку новой версии дизайна так же выступили некоторые блоггеры. Некоторую часть нововведений сложно однозначно назвать удобными или неудобными. В основном это то, что подпадает под определение «вкусовщина»: изменение внешнего вида иконок, значков и шрифтов. Кому-то такая, приближенная к Facebook, графика нравится, а у кого-то вызывает сильное отторжение.

Как более серьёзные ряд пользователей выделяет следующие недостатки: новости стали уже, а при просмотре фотографий внимание уже так не концентрируется на изображении. Да сами комментарии в поле справа, если они длинные, не так удобно читать. Не совсем корректно работает и воспроизведение музыки (будем надеяться, что это временные трудности). Самое интересное – это то, что ряд ошибок был выявлен ещё на уровне тестов, но по какой-то причине не устранён.

Пока голосования показывают, что недовольных новым дизайном всё-таки больше, чем тех, кто ему рад. Возможно, дело в т.н. «синдроме утёнка», а возможно – в количестве радикальных изменений и невыловленных ошибок.

Ряд пользователей даже создали петицию за возвращение старой версии. Сомнительно, конечно, что это на самом деле произойдёт, но всё-таки.

Без теорий о настоящих причинах происходящего, естественно, тоже обойтись не могло.

В сети так же появился ряд ссылок, которые заманчиво обещают вернуть старую версию ВК после установки некоего приложения (можно бесплатно или за 150 российских рублей). Соблазнительному предложению верить нужно с опаской: в лучшем случае ваша страничка будет выглядеть… странно, как в эксперименте одного из блоггеров. В худшем – вы просто собственноручно установите вирус на свой ПК.

Естественно, такие масштабные изменения не могли пройти мимо создателя ВК, Павла Дурова. На своей страничке он перечислил семь основных недостатков новой версии и подвёл некоторые итоги модернизации. Павел Дуров: Итог: старый дизайн ВКонтакте, не менявшийся несколько лет, безусловно, нуждался в ряде доработок и эстетическом переосмыслении в рамках новых стилей. Однако проведенный редизайн не только не соответствует стандартам 15-16 года (таким, как Material), но и снижает юзабельность ресурса. Все перечисленные элементы нового дизайна были вслепую скопированы с Фейсбука образца 2012. Фейсбук в эти годы был вынужден наращивать прибыльность в рамках IPO, поэтому в проектировании дизайна жертвовал интересами пользователей ради добавления новых рекламных блоков. Отсюда появилась и правая колонка в Новостях и Фотографиях, и снижение фокуса на контенте ради рекламы. Сегодня, когда монетизация ВКонтакте переносится в «умную» ленту и мобильные клиенты, подобные шаги не обоснованы. В 2016 году Facebook должен был копировать наработки ВКонтакте, а не наоборот. Некоторые пользователи предлагали сделать так, чтобы и овцы были целы, и разработчики при деле.

Но, как уже было сказано выше, надежды на возвращение к старой версии – всего лишь надежды. Поэтому практичнее было бы помочь команде ВКонтакте вылавливать ошибки и начинать потихоньку привыкать к новой версии. Если этот способ вам не подходит, вы всегда можете найти скорбящих единомышелнников по хэштегу #вернитестарыйдизайн.