«Мне жаль, что все так быстро»: цитаты Людмилы Сенчиной о возрасте, сцене и счастье
Новости России. 25 января стало известно о смерти Народной артистки России Людмилы Сенчиной.
Певица скончалась на 68 году жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Последние полтора года артистка болела – здесь подробнее.
Поклонникам Людмила Сенчина запомнилась не только своим творчеством, но и искренностью и добротой, которая исходила от исполнительницы.
Мы собрали высказывания Людмилы Сенчиной о возрасте, сцене, счастье и ее жизни.
«Я хочу верить. Я могу сказать про себя, что я наивная, потому что я настолько доверчиво отношусь к словам».
«Когда я вижу счастливых людей, у меня рождается чувство веры в то, что у меня все будет хорошо».
«Я переживаю не за возраст, а за то, как все быстро. Меня сражает это с каждым днем наповал. Меня не волнует, как я выгляжу. Меня волнует какая-то реализация в профессии. Ты же еще Золушка, ёшкин кот. Меня волнует, когда сейчас меня просят спеть Золушку, я говорю: «Я в этой сказке уже в лучшем случае фея, а по характеру – мачеха».
«Я радуюсь всему. Правда. Воспиталось как-то само по себе это качество».
«Страшно, что так сделали небеса человеку, вот читаешь в Библии, что раньше жили по тысячу лет. Думаешь, ну ладно, тысячу лет – это перебор, но хотя бы двести. Думаешь, ну как же – такая красота: весна, сирень. Все начинается в 60 лет. До 60 лет – это девочка. Мне жаль, что все так быстро. В 45, 48, 50 лет есть такое ощущение, что все еще впереди».
«Самое главное в моей жизни – это мои концерты. Я считаю, что у меня очень красивые концерты и очень красивые песни. Хотя это может быть немного нескромно. Я где-то слышала фразу: «Скромность – это путь к забвению».
«Я живу сегодняшним днем. Нынешнее время мне нравится больше, чем тот застойный период в нашей стране, который был и в творчестве, и во всем остальном. Я только приветствую все новое, что сейчас есть. А живу своими заботами. Бывают радости, а бывают и не радости. Каждый день приносит новые проблемы, и я их решаю по мере поступления, не задумываясь о том, радость это или трудность. Как мудрецы говорят: есть радость, которая кончается слезами, и печаль, которая завершается мудростью. Поэтому я стараюсь ко всему относиться мудро».
Текст подготовлен по материалам 1tv.ru, fontanka.ru, womanhit.ru.