«Мне жаль, что все так быстро»: цитаты Людмилы Сенчиной о возрасте, сцене и счастье

Новости России. 25 января стало известно о смерти Народной артистки России Людмилы Сенчиной. Певица скончалась на 68 году жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга. Последние полтора года артистка болела – здесь подробнее. Поклонникам Людмила Сенчина запомнилась не только своим творчеством, но и искренностью и добротой, которая исходила от исполнительницы. Мы собрали высказывания Людмилы Сенчиной о возрасте, сцене, счастье и ее жизни. «Я хочу верить. Я могу сказать про себя, что я наивная, потому что я настолько доверчиво отношусь к словам». «Когда я вижу счастливых людей, у меня рождается чувство веры в то, что у меня все будет хорошо».

«Я переживаю не за возраст, а за то, как все быстро. Меня сражает это с каждым днем наповал. Меня не волнует, как я выгляжу. Меня волнует какая-то реализация в профессии. Ты же еще Золушка, ёшкин кот. Меня волнует, когда сейчас меня просят спеть Золушку, я говорю: «Я в этой сказке уже в лучшем случае фея, а по характеру – мачеха». «Я радуюсь всему. Правда. Воспиталось как-то само по себе это качество».

«Страшно, что так сделали небеса человеку, вот читаешь в Библии, что раньше жили по тысячу лет. Думаешь, ну ладно, тысячу лет – это перебор, но хотя бы двести. Думаешь, ну как же – такая красота: весна, сирень. Все начинается в 60 лет. До 60 лет – это девочка. Мне жаль, что все так быстро. В 45, 48, 50 лет есть такое ощущение, что все еще впереди». «Самое главное в моей жизни – это мои концерты. Я считаю, что у меня очень красивые концерты и очень красивые песни. Хотя это может быть немного нескромно. Я где-то слышала фразу: «Скромность – это путь к забвению».