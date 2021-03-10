Manizha – девушка, которая пережила войну и клиническую смерть. Что вы не знали о представительнице России на «Евровидении»?

Певица Manizha выступит от России на конкурсе «Евровидение-2021». Артистка исполнит песню «Russian woman». Что известно о певице, которая стала популярной благодаря каверам в Instagram? Манижа Сангин (такую фамилию она взяла от бабушки) родилась в Таджикистане. Уже в первые дни жизни девочка пережила клиническую смерть, и врачи сказали родителям, что ребенок будет нездоровым. Но судьба сложилась совершенно по-другому.

Фото: instagram.com/manizha Когда Маниже было полтора года, в Таджикистане началась война. В их дом попал снаряд, и от жилья ничего не осталось. Сама Манижа вспоминает, что они с матерью чудом остались живы. Женщина за минуту до взрыва вышла с малышкой на улицу развешивать белье.

Фото: instagram.com/manizha Позже семья была вынуждена переехать жить в Москву. В детском саду девочка выучила русский язык, но в школе ей неоднократно приходилось терпеть унижения из-за своего происхождения. Манижа не любит драматизировать и говорит, что сложности могут быть у человека любой национальности.

Фото: instagram.com/manizha «Я человек мира. Я и таджичка, и славянка, и человек, который говорит на английском языке. Я перестала вешать ярлыки». В 1997 году на экраны вышел фильм «Титаник», который изменил жизнь Манижи, ведь именно после этого она начала петь. А ее бабушка настояла, чтобы девочка занялась музыкой профессионально. Кстати, после оглашения результатов национального отбора на «Евровидение-2021» певица сказала, что свою победу посвящает бабушке, которая очень верила в нее и собирала все газетные вырезки с фотографиями талантливой внучки.

Фото: instagram.com/manizha На своих первых школьных выступлениях Манижа выходила на сцену и исполняла хит Селин Дион «My Heart Will Go On». Зал плакал. Позже началось участие в конкурсах и фестивалях. Юная певица часто становилась обладательницей Гран-при, а с 2005 года ее песни звучали на радиостанциях.

Фото: instagram.com/manizha В 15 лет Манижу стали замечать продюсеры. Был создан проект «Ру.Кола». Девушке запретили выступать под своим именем и перекрасили волосы. Нельзя было и активно вести аккаунты в соцсетях.

Маниже не нравились такие ограничения, и она ушла в сольную карьеру. Несколько раз девушка хотела бросить музыку. Были периоды, когда вообще не удавалось заработать денег и приходилось ночевать в машине и есть самую дешевую шаурму. На одном из выступлений в клубе девушку заметил мужчина, который пригласил ее поучаствовать в новом европейском шоу а-ля Cirque du Soleil, но с певцами. Манижа скептически отнеслась к предложению, но решила рискнуть. Следующие три года артистка жила на три страны: Великобританию, США и Россию.

Фото: instagram.com/manizha В 2013-м она поет на разогреве у Ланы Дэль Рэй в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Выступление было настолько впечатляющим, что менеджер американской певицы боялся, как бы Манижа не затмила его подопечную. Через несколько лет она соберет такую же площадку, только на своем сольном концерте.

Фото: instagram.com/manizha За это время у певицы накопилось много видеоматериала, и она решила публиковать 15-секундные ролики в Instagram. Смонтированные коллажи и каверы Манижи принесли сотни тысяч подписчиков. Так она стала уделять платформе все свободное время. В конце 2016-го она выпускает целый Instagram-альбом Manuscript, который около месяца держался в топ-чарте iTunes и вернул певицу на большую сцену.