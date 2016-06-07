«Мам, я в порядке»: молодой человек шлет в Instagram приветы из путешествий

Новости Мексики. 27-летний мексиканец Джонатан Киньонес давно понял, что его маме, как впрочем, любой маме на планете, важно знать, что с ее детьми все хорошо.

Все началось с Кубы. Когда Киньонес прилетел в эту Республику, он не мог связаться со своей мамой. Проблему молодой человек решил необычным способом. Джонатан создал страницу в Instagram, чтобы сообщить ей, что с ним все в порядке. Теперь, путешествуя по Латинской Америке, он оставляет в социальной сети короткие послания «Мам, я в порядке».

Стоит отметить, что за жизнью Киньонеса по его Instagram следит не только мама, но и более 100 тысяч человек.

Джонатан Киньонес:

Мамы всегда беспокоятся о детях. Особенно моя. Выйти на контакт с ней было сложно, так что я решил оставить ей позитивное послание и показать, что мир прекрасен, а я в порядке.