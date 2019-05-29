Лунный календарь на 30 мая: «Спокойствие, только спокойствие!»

30 мая – 26-ой лунный день. Не стоит заниматься делами, требующими большой активности и общения. День – конфликтный, суетливый. У многих будут перепады настроения, излишняя эмоциональность или агрессия. Очень важно не поддаваться коварству дня: меньше болтать, не сплетничать.

Неудачный день для работы: не делайте ничего, что может повлечь серьёзные последствия. Важно больше отдыхать, беречь силы.

Лучше отложить покупки и поездки, особенно на машине. Деньги в это время лучше экономить – есть опасность растратить их впустую. А водителям стоит быть особенно бдительными, беречь себя и авто.

Ещё в это время не стоит стричься и сажать растения. Стоит меньше есть, день опасен отравлениями.