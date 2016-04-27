Как покрасить пасхальные яйца в домашних условиях? — рецепты

Новости Беларуси. С приближением праздника Пасхи все с нетерпением ждут самого главного этапа подготовки — покраски яиц! Мы уже столько лет красим яйца к Пасхе, что кажется, будто ничего нового придумать уже невозможно, ведь чего мы только не перепробовали! В нашем арсенале было всё — и луковая шелуха, и пищевые красители, и всевозможные наклейки, и даже загадочная термопленка! Но новые или хотя бы не опробованные вами идеи найдутся всегда. В этой статье мы предложим несколько новых или хорошо забытых старых идей по тому, как оригинально украсить пасхальные яйца.

Начнем, пожалуй, с нескольких советов по подготовке яиц. За час до окрашивания следует достать яйца из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. В таком случае они не полопаются при варке.

Равномерную окраску можно получить, протерев яйца мыльным раствором или спиртом. Теперь можно переходить непосредственно к покраске яиц. Про луковую шелуху знают все, поэтому нет смысла рассказывать о ее достоинствах еще раз, зато не все знают о других натуральных красителях. Натуральные красители, полученные из отваров фруктов, овощей, трав и листьев, безопасны для здоровья, а цвет могут дать не хуже, чем химические пищевые красители. Сторонники естественного окрашивания помимо луковой шелухи используют для этих целей свеклу, красную капусту, шпинат, красный перец, карри, куркуму, отвар шиповника, зеленый чай, кофе, ягоды черники. При использовании натуральных красителей советуем добавить в кастрюлю уксус (1 ст. л.).

Для того чтобы получить яйца желтого цвета, используйте порошок карри или куркуму, добавьте 50 грамм карри/куркумы в 1 литр воды, доведите до кипения, положите яйца в воду и оставьте на 1 час. Светло-коричневые яйца можно получить, оставив их на час в кофе, сваренном из 50 граммов молотого кофе и 1 литра воды.

Красный или красновато-малиновый цвет получают, отварив яйца в коре вишни. Для этого подготовьте заранее кору или веточки вишни, дайте им настояться несколько часов (лучше проварить и оставить на ночь), процедите и отварите в этом настое яйца. Если отвар коры вишни сделать слабым, яйца окрасятся в розовый оттенок.

Также яйца приобретут розовый или сиреневый оттенок, если уже отваренные яйца замочить в соке черники, брусники, клюквы либо краснокочанной капусты. Если есть возможность достать сок из ягод бузины, то нагрейте его на огне и положите в него сваренные яйца, через час они приобретут нежный лиловый цвет. Для натурального зеленого цвета используйте 50 граммов зеленого чая на 1 литр воды, доведите до кипения, положите в воду сваренные вкрутую яйца и оставьте на 1 час. Для получения зеленого цвета также подойдет отвар из настоя сушеной крапивы (на литр воды 3 ст/л измельченной крапивы) или шпината (мелко измельчаем, заливаем водой, варим 30 минут, даем остыть), в который опускаем уже сваренные яйца.

Синие или голубые яйца можно получить, если оставить их на час в отваре черники, приготовленного в пропорции 250 граммов черники на 1 литр воды.

А сейчас поделимся советами с теми, кто желает задействовать всю свою фантазию и творческие способности при подготовке к празднику. 1. Декупаж. Интересно и оригинально задекорировать пасхальные яйца можно в технике декупаж. Для этого сварите яйца вкрутую. Приготовьте желатиновый клей (залейте желатин водой в пропорциях, указанных на конкретной упаковке желатина, размочите, нагрейте раствор, пока гранулы не растворятся). Выберете салфетки с красивыми цветными рисунками. В качестве фона лучше смотрятся белые яйца. Отделите верхний слой салфетки и вырежьте понравившийся фрагмент. Приложите картинку к скорлупе. Поверх рисунка нанесите желатиновый клей от центра к краям. Подождите пока ваше творение высохнет!

2. Цветные нити. Для получения замысловатых разводов, обматываем яйца нитями мулине и варим вкрутую.

3. «Шелковое» окрашивание – модный нынче способ покраски пасхальных яиц. Берем белые сырые яйца, заворачиваем в кусочки шелка. Например, режем для этого старые галстуки. Затем закрепляем или при помощи нитки, или при помощи другой ткани. Варим, добавив уксус. Важно условие – шелк должен быть натуральным, иначе ничего не получится.

4. Растительный орнамент. Возьмите листики петрушки и укропа (можно предварительно смочить водой), заверните в них яйцо, положите яйцо в чулок и проварите в луковой шелухе. Получится яйцо с красивым рисунком.

5. Яйцо-поделка. Отварите и покрасьте яйца заранее. Приготовьте желатиновый клей (можно использовать двусторонний скотч). Украсьте яйца деталями, вырезанными из цветной бумаги – глазки, крылышки, клювик, гребешок, лапки, хвостик, бантики, реснички, кудри — все зависит от вашей фантазии. Глазки можно приклеить или просто нарисовать.