Фото белоруса вошло в топ-10 лучших снимков на мобильный телефон

Итоги конкурса подведены на сайте Apple. Яркие моменты на камеры своих телефонов запечатлели фотографы со всего мира. Работы десяти отобранных победителей будут использованы для рекламы продукции Apple. Снимки были сделаны на камеры разных моделей iPhone.

На ярком фото белоруса изображен теннисный корт. Вот, что о работе сказали члены жюри.

«Мне нравится, насколько доступно это изображение: вам не нужно ехать в Исландию, чтобы запечатлеть что-то красивое, оно прямо у вас под носом. То, как пересекаются линии, яркий цвет, ощущение старого и нового... Это просто великолепный образ».

«Мне нравится простота этого изображения, композиция, свет, детали, все выглядит хорошо. Затем вы видите одну маленькую трещину, которая выглядит неправильно и заставляет думать о том, что произошло, где это место, кто был там. Для меня хорошее изображение – не только сильный или красивый образ, но заставляющий задуматься».