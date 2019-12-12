Двух женщин-убийц и одну бизнес-леди суд приговорил к расстрелу

Во многих странах женщин за тяжкие преступления не приговаривают к смерти. Это гуманное правило, как сегодня у нас, закреплено в конституциях или уголовных кодексах. А ведь и среди них бывают монстры, творящие злодейства, на которые не каждый мужчина пойдет. Мы знаем три особых случая из истории, когда женщин всё-таки расстреляли.

Свои жуткие преступления молодости она скрывала десятки лет. Жила себе спокойно в городе Лепеле, на работе уважали, имела благополучную семью. И так могло продолжаться до наших дней, если бы на её след после долгих поисков случайно не вышел КГБ. Женщину арестовали, суд приговорил её к высшей мере наказания. В те годы закон это допускал. После сталинских репрессий в СССР это был первый смертный приговор женщине. И тогда вся страна узнала её историю и содрогнулась. Двадцатилетней девушкой Тоня Макарова добровольцем ушла на фронт. Не повезло! Попала в плен, бежала, но оказалась на оккупированной территории и от безысходности пошла служить немцам. Сначала за еду обслуживала солдат и местных полицаев в борделе на Брянщине, потом докатилась до того, что, напившись, расстреливала людей. По официальным данным, Антонина Макарова убила около 1500 человек. Прозвали ее «Тонька-пулеметчица». После изгнания оккупантов по украденным документам устроилась в госпиталь, вышла замуж и сменила фамилию. Так она прятала своё прошлое, но заплатить за него ей пришлось жизнью. Расстреляли её 11 августа 1979 года.