Белорусы штурмуют сцену украинского шоу «Х-фактор»

Новый телевизионный сезон на украинском телевидении дал старт 7 сезону вокального шоу «Х-фактор». За несколько лет на сцене проекта побывало немало белорусов, один из них (рэпер Серега) 4 года провел в судейском кресле. Участие в шоу открыло для украинских и белорусских зрителей талант Евгения Литвинковича. Первые кастинги 7 сезона запомнились феерическими номерами талантливых музыкантов из Беларуси.

Габриэль Купатадзе переехал в Минск практически 20 лет назад. До того, как посвятил свою жизнь музыке, занимался бизнесом. Увлечение пением вскоре переросло в профессию. На сцене шоу исполнил песню «I Want It All». Певец очаровал не только женщин в зале, но ведущую и члена жюри Юлию Санину (солистку группы Hardkiss).

Константин Меладзе отметил:

— Пропорция голоса и хрипотцы у вас идеальная. В голосе есть жар, виден темперамент.