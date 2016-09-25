Белорусы штурмуют сцену украинского шоу «Х-фактор»
Новый телевизионный сезон на украинском телевидении дал старт 7 сезону вокального шоу «Х-фактор». За несколько лет на сцене проекта побывало немало белорусов, один из них (рэпер Серега) 4 года провел в судейском кресле. Участие в шоу открыло для украинских и белорусских зрителей талант Евгения Литвинковича. Первые кастинги 7 сезона запомнились феерическими номерами талантливых музыкантов из Беларуси.
Габриэль Купатадзе переехал в Минск практически 20 лет назад. До того, как посвятил свою жизнь музыке, занимался бизнесом. Увлечение пением вскоре переросло в профессию. На сцене шоу исполнил песню «I Want It All». Певец очаровал не только женщин в зале, но ведущую и члена жюри Юлию Санину (солистку группы Hardkiss).
Константин Меладзе отметил:
— Пропорция голоса и хрипотцы у вас идеальная. В голосе есть жар, виден темперамент.
Берта Погарцева променяла карьеру в сфере рекламы и маркетинга на музыкальную. Несмотря на то, что участница связала жизнь с пением по нынешним меркам довольно поздно, Юлина Санина увидела в Берте джаз диву и сказала «да». Константин Меладзе назвал голос исполнительницы мясистым, как в 3D.
К сожалению, Антон Савлепов (участник группы «Quest Pistols») оценил выступление негативно:
— Я себя чувствовал на спектакле. Но на детском. Ничего серьезного. Все сделано по - актерски.
Известный практически каждому белорусу Дядя Ваня решил расширить свою аудиторию. Иван Вабищевич представил на суд зрителей и жюри авторскую песню «Счастье». Участник запомнился телезрителям не только благодаря выступлению, но и внешнему виду - Дядя Ваня появился на сцене в килте.
За кулисами в качестве группы поддержки подпевала в полном составе команда КВН «ЧП».
Константин Меладзе прокомментировал выступление:
— У некоторых мужчин в юбке много больше мужественности, чем у некоторых в штанах. Настоящая ярко выраженная мужская составляющая, которой на сцене все меньше.
Юная исполнительница Диана Хома запомнилась и полюбилась многим зрителям. Девушка страдает от заикания, но это не помешало ей исполнить песню «Небо Лондона». Участницу поддержали члены жюри. Андрей Данилко и Константин Меладзе вспомнили о подростковых комплексах, от которых избавились благодаря музыке.
Андрей Данилко:
— Согласившись на Х фактор, борюсь с собой. Если бы я стоял на вашем месте, то не хотел чтобы ко мне были снисходительны, поэтому «нет».
Антон Савлепов:
— Вы должны выйти на крыльях вдохновения, поэтому «Да»!
Константин Меладзе подарил участнице второе крыло, сказав «да». К сожалению 2 голоса не дают участнику продолжать участие в конкурсе.
Кастинги шоу еще не закончились, поэтому стоит ожидать еще не одного талантливого участника из Беларуси.
Фотографии с сайта xfactor.stb.ua
Автор: Наталия Колешко