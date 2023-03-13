13 марта были открыты планеты Уран и Плутон. Чем ещё известен этот день в истории?

День тайского слона

13 марта – День тайского слона. Он отмечается ежегодно, начиная с 1998 года. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что 13 марта 1963 года Королевский лесной департамент Таиланда провозгласил белого слона национальным животным государства. Слоны долгое время были опорой тайской культуры. С их помощью перетаскивали тяжести, перемещались на дальние расстояния, возводили дворцы и храмы, выигрывали военные походы. Поэтому неудивительно, что тайцы относятся к слонам с крайне высоким уважением и даже благоговением. Наиболее ценным и священным считается белый слон. Как только подобный редкий экземпляр бывает обнаружен, он сразу же становится собственностью правящей монархии. Празднования в честь государственного символа проходят ежегодно 13 марта и сопровождаются красочными представлениями и шоу.

13 марта 1877 года 15-летний американский мальчик Честер Гринвуд получил патент на изобретенные им защитные наушники. Такая идея родилась из необходимости: мальчик любил кататься на коньках и попросил бабушку пришить кусочки меха к проволоке, чтобы защитить уши от холода. Вскоре он основал фабрику по изготовлению наушников, ежегодный выпуск которых уже в 1883 году составил 30 000 штук. А в 1937 году, когда Честер Гринвуд, окруженный детьми и внуками, отошел в мир иной, его фабрика выпускала более 400 тысяч наушников в год. К тому моменту на его счету было 130 серьезных изобретений, защищенных патентами (одно из самых известных – это чайник со свистком), но наушники всегда оставались любимым детищем. 13 марта были открыты планеты Уран и Плутон

13 марта 1781 года была открыта планета Уран. Открытие сделал английский астроном Уильям Гершель. Сначала он принял открытое небесное тело за комету, а отсутствие хвоста ученый объяснил ее движением к Земле. Спустя несколько месяцев наблюдений оказалось, что это ранее неизвестная планета Солнечной системы, третья по размерам после Юпитера и Сатурна. Небесное тело астроном назвал планетой Георга в честь правившего в то время в Англии короля Георга III. Предлагались и другие названия: Гершель (в честь первооткрывателя) и Кибела (по имени жены греческого бога Сатурна). Прижилось же название Уран (греческий бог неба), которое предложил немецкий астроном Иоганн Боде.

Символично, что в 1930 году в этот же день американским астрономом Клайдом Томбло было объявлено об открытии карликовой планеты, впоследствии известной как Плутон. Название, к слову, предложила 11-летняя школьница из Оксфорда Венеция Берни. В Люксембурге проходит ежегодный фестиваль огня