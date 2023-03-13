13 марта были открыты планеты Уран и Плутон. Чем ещё известен этот день в истории?

13 марта – День тайского слона. Он отмечается ежегодно, начиная с 1998 года. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что 13 марта 1963 года Королевский лесной департамент Таиланда провозгласил белого слона национальным животным государства. Слоны долгое время были опорой тайской культуры. С их помощью перетаскивали тяжести, перемещались на дальние расстояния, возводили дворцы и храмы, выигрывали военные походы. Поэтому неудивительно, что тайцы относятся к слонам с крайне высоким уважением и даже благоговением. Наиболее ценным и священным считается белый слон. Как только подобный редкий экземпляр бывает обнаружен, он сразу же становится собственностью правящей монархии. Празднования в честь государственного символа проходят ежегодно 13 марта и сопровождаются красочными представлениями и шоу.
13 марта 1877 года 15-летний американский мальчик Честер Гринвуд получил патент на изобретенные им защитные наушники. Такая идея родилась из необходимости: мальчик любил кататься на коньках и попросил бабушку пришить кусочки меха к проволоке, чтобы защитить уши от холода. Вскоре он основал фабрику по изготовлению наушников, ежегодный выпуск которых уже в 1883 году составил 30 000 штук. А в 1937 году, когда Честер Гринвуд, окруженный детьми и внуками, отошел в мир иной, его фабрика выпускала более 400 тысяч наушников в год. К тому моменту на его счету было 130 серьезных изобретений, защищенных патентами (одно из самых известных – это чайник со свистком), но наушники всегда оставались любимым детищем.
13 марта 1781 года была открыта планета Уран. Открытие сделал английский астроном Уильям Гершель. Сначала он принял открытое небесное тело за комету, а отсутствие хвоста ученый объяснил ее движением к Земле. Спустя несколько месяцев наблюдений оказалось, что это ранее неизвестная планета Солнечной системы, третья по размерам после Юпитера и Сатурна. Небесное тело астроном назвал планетой Георга в честь правившего в то время в Англии короля Георга III. Предлагались и другие названия: Гершель (в честь первооткрывателя) и Кибела (по имени жены греческого бога Сатурна). Прижилось же название Уран (греческий бог неба), которое предложил немецкий астроном Иоганн Боде.
Символично, что в 1930 году в этот же день американским астрономом Клайдом Томбло было объявлено об открытии карликовой планеты, впоследствии известной как Плутон. Название, к слову, предложила 11-летняя школьница из Оксфорда Венеция Берни.
Еще 13 марта ежегодно в Люксембурге проходит увлекательный фестиваль огня, который называется Бургзонндег. 13-й день третьего месяца считают самым удачным в году для всех ведьм и колдунов. И 13 является мощным магическим числом. Поэтому в Люксембурге в этот день устраивают фестиваль со множеством костров, символизируют они приход весны и возрождение природы.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!
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