15 марта в истории. Рассказываем, чем известна эта дата

День Конституции Республики Беларусь

15 марта – это не только День Конституции Республики Беларусь, это день второго рождения белорусского народа. В начале 90-х годов XX века страна обрела долгожданную независимость. А в 1998 году День Конституции стал считаться государственным праздником, хотя и остался рабочим днем. К Основному закону, по которому живет современный народ, страна прошла долгий путь: от Статута Великого княжества Литовского, который историки небезосновательно считают одним из первых и самых демократических правовых актов Средневековья, через сталинскую Конституцию 1936 года, где права граждан, по сути, существовали только на бумаге. Конституция суверенной Беларуси была подписана 15 марта 1994 года. День рождения государственной книги является важной частью культурного наследия Беларуси, поскольку она признает ценность национального достояния и успех нации свободных людей, чьи права и свободы охраняются в соответствии с главами, прописанными в Основном законе. Всемирный день защиты прав потребителей

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления американского президента Джона Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году. Тогда в его выступлении были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. Как и во всем мире, в Беларуси День потребителей отмечают 15 марта. Такое решение было принято в 2000 году, когда этот День был учрежден Указом Президента. В нашей стране очень строго следят за качеством производимой продукции, особый контроль – в сфере производства продуктов питания, что гарантирует качество продукции, ее безопасность и полезность. Основным документом, регулирующим правовые отношения в области защиты прав потребителей Беларуси, является закон «О защите прав потребителей». Международный день защиты бельков