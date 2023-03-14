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14 марта – Международный день вопросов. Чем ещё известна эта дата?

14 марта 2023 06:45
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Международный день рек

14 марта – Международный день вопросов. Чем ещё известна эта дата?-1

14 марта отмечается Международный день рек. Реки являются важнейшим механизмом поддержания жизни на Земле. Благодаря водным артериям существует флора и фауна на нашей планете. С приходом цивилизации многие реки пересушены, русла их изменены, а воды загрязнены отходами промышленности. Создание обширных дамб и плотин негативно влияет на развитие самих водоемов, а также на другие природные объекты, которые связаны с реками. Ученые уверяют, что нарушение естественного русла реки влечет за собой природные катаклизмы. Чтобы предотвратить это, защитниками природы и был создан этот праздник.

Международный день числа пи

14 марта – Международный день вопросов. Чем ещё известна эта дата?-4

14 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников – Международный день числа пи. Придумал этот неофициальный праздник физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа пи. С этим необычным числом мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность. Число π — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. Примечательно, что Международный день числа пи (случайно или умышленно) совпадает с днем рождения одного из наиболее выдающихся физиков современности Альберта Эйнштейна.

14 марта – Международный день вопросов. Чем ещё известна эта дата?-7

Первый видеомагнитофон был продемонстрирован 14 марта 1956 года. Его изобретателем стал русский инженер Александр Матвеевич Понятов, который эмигрировал в США. Первый видеомагнитофон предназначался исключительно для профессионального использования в телестудиях. Обычным людям покупать его не приходило в голову, стоимость, а также габариты были не в пользу такой покупки. Многим позже начали выпускаться видеомагнитофоны для домашнего использования. Сам Понятов давно покинул родину, но он решил сделать красивый и очень символичный жест – возле входа в каждое здание представительства фирмы Ampex, производителя видеомагнитофонов, высаживали по две березы. У филиалов фирмы в Африке пришлось даже накрывать деревья специальными куполами, чтобы создать им нужный микроклимат.

Международный день вопросов

14 марта – Международный день вопросов. Чем ещё известна эта дата?-10

Ежегодно 14 марта отмечают Международный день вопросов. Это один из тех праздников, который помогает не только поднять настроение, но и получить новые знания. Некоторые считают, что день 14 марта посвящен маленьким детям, которые любят задавать много вопросов, и их часто называют «почемучками». По второй версии, международный праздник был создан в честь Альберта Эйнштейна, который родился 14 марта 1879 года. Ему удалось найти ответы на очень важные вопросы в области физики. «Учитесь у вчерашнего дня, живите сегодняшним днем, надейтесь на завтрашний день. Главное – не переставайте задавать вопросы», – говорил Альберт Эйнштейн.

Задавайте вопросы и пусть этот день запомнится чем-то хорошим!

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