14 марта – Международный день вопросов. Чем ещё известна эта дата?

Международный день рек

14 марта отмечается Международный день рек. Реки являются важнейшим механизмом поддержания жизни на Земле. Благодаря водным артериям существует флора и фауна на нашей планете. С приходом цивилизации многие реки пересушены, русла их изменены, а воды загрязнены отходами промышленности. Создание обширных дамб и плотин негативно влияет на развитие самих водоемов, а также на другие природные объекты, которые связаны с реками. Ученые уверяют, что нарушение естественного русла реки влечет за собой природные катаклизмы. Чтобы предотвратить это, защитниками природы и был создан этот праздник.

14 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников – Международный день числа пи. Придумал этот неофициальный праздник физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа пи. С этим необычным числом мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность. Число π — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. Примечательно, что Международный день числа пи (случайно или умышленно) совпадает с днем рождения одного из наиболее выдающихся физиков современности Альберта Эйнштейна.

Первый видеомагнитофон был продемонстрирован 14 марта 1956 года. Его изобретателем стал русский инженер Александр Матвеевич Понятов, который эмигрировал в США. Первый видеомагнитофон предназначался исключительно для профессионального использования в телестудиях. Обычным людям покупать его не приходило в голову, стоимость, а также габариты были не в пользу такой покупки. Многим позже начали выпускаться видеомагнитофоны для домашнего использования. Сам Понятов давно покинул родину, но он решил сделать красивый и очень символичный жест – возле входа в каждое здание представительства фирмы Ampex, производителя видеомагнитофонов, высаживали по две березы. У филиалов фирмы в Африке пришлось даже накрывать деревья специальными куполами, чтобы создать им нужный микроклимат.

Ежегодно 14 марта отмечают Международный день вопросов. Это один из тех праздников, который помогает не только поднять настроение, но и получить новые знания. Некоторые считают, что день 14 марта посвящен маленьким детям, которые любят задавать много вопросов, и их часто называют «почемучками». По второй версии, международный праздник был создан в честь Альберта Эйнштейна, который родился 14 марта 1879 года. Ему удалось найти ответы на очень важные вопросы в области физики. «Учитесь у вчерашнего дня, живите сегодняшним днем, надейтесь на завтрашний день. Главное – не переставайте задавать вопросы», – говорил Альберт Эйнштейн.

Задавайте вопросы и пусть этот день запомнится чем-то хорошим!