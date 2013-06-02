Житель Могилевской области строит яхту на приусадебном участке, а его жена расписывает русских матрешек

Новости Беларуси. Яхта своими руками. Мастер из Могилевской области на приусадебном участке строит мини-корабль. Судно приходится мастерить вдали от водоема, ведь агрогородок Веремейки Чериковского района находится в лесной зоне. Но пенсионера такие трудности не останавливают. Он уже позаботился о будущей транспортировке своего корабля. Самостоятельно сделал специальный прицеп. Супруга яхтсмена тоже имеет необычное увлечение. Женщина занимается росписью русской матрешки.

У пенсионера Юрия Кальмаева почти сбылась мечта детства – скоро спустит на воду собственную яхту. Свой первый «корабль», небольшую лодку, с другом смастерили еще в школе. А в юности на катере целый месяц путешествовали по водным артериям бывшего Союза. Проплыли 6,5 тысяч километров.

Юрий Кальмаев:

У нас был пробег, посвященный 600-летию Куликовской битвы. Весь маршрут составил 6,5 тысяч километров.

Собирать яхту Юрий Васильевич начал 8 лет назад. Сначала это было просто хобби. Но сейчас, когда цель уже «мелькнула» на горизонте, строительство парусника стало делом всей его жизни.

Юрий Кальмаев:

Сейчас его полностью покрашу, пока грунтовка. Парус дошьем и все.

От агрогородка Веремейки, где живет семья Кальмаевых, до ближайшего водоема не менее 20 км. Но строительство яхты в такой отдаленности, да еще фактически в лесу, их ни сколько не испугало. Чтобы перевезти судно, хозяин своими руками смастерил специальный прицеп.

Необычное хобби и у супруги сельского яхтсмена. Лариса Николаевна занимается росписью старинной матрешки. И, несмотря на то, что деревянная кукла имеет русские корни, мастерица расписывает ее традиционными белорусскими орнаментами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Кальмаева:

Если честно сказать, я с ними даже разговариваю. У них личико, и воспринимаешь как ребенка их, когда смотришь.

Для творчества нет преград даже в глубинке, уверены Кальмаевы. Недавно Юрий Васильевич получил права на управление собственным судном. Теперь капитан с нетерпением ждет конца июня, когда новенький «Бриз», а именно такое название получила самодельная яхта, коснется водной глади.