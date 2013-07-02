Житель Бреста сконструировал велосипед с лобовым стеклом и комфортным сиденьем

Новости Беларуси. Необычное транспортное средство появилось на улицах Бреста. По дорогам города, вызывая интерес у водителей и пешеходов, ездит творение Игоря Дацука. Местный Кулибин изобрел велосипед. От стандартных моделей его отличает комфортное сидение и лобовое стекло, которое, как уверяет изобретатель, позволяет значительно увеличить скорость.

Первое «изобретение» Игоря Дацука увидело свет почти 30 лет назад. Это был трехколесный велосипед особой конструкции. За три десятилетия копилку пополнили дельтаплан, велосипед-тандем и даже собственноручно собранная газонокосилка. Сегодня свое новое детище (двухколесный «Альбатрос») самоделкин демонстрирует с гордостью даже именитому профессору.

Игорь Дацук:

Значит, первый враг велосипедиста, да и любой техники, – это лобовое сопротивление. За счет обтекателя я уменьшил лобовое сопротивление и выиграл 10-15 километров скорости.

Но, скорость, уверяет Игорь Петрович, – не главное. Основное недовольство модернизатора фабричными моделями – жесткая и неудобная посадка. Претензия, уверяет, обоснованная, если учесть, что за три месяца на велосипеде пенсионер проехал более 2000 тысяч километров.

Игорь Дацук:

Сидел у телевизора на кресле и задумался: как бы сделать такой велосипед, чтобы можно было сидеть как в кресле. Взял бумагу и начал рисовать схему.

Об уникальности и функциональности этого изобретения, говорят специалисты, можно поспорить. Но новаторские идеи автора все же признают.

Виктор Северянин, доктор технических наук, академик Белорусской инженерной академии:

Его конструкция известная. Но кое-что там есть новенькое. Вот эти новые вещи я ему настоятельно рекомендую зафиксировать, например, в виде патента.

Вот только найти применение столь необычной модификации железного коня будет проблематично. Профессиональные велосипедисты к изобретению очередного Кулибина относятся скептически. Говорят, подобные дополнения – не больше, чем бутафория.

Валентина Каминская, мастер спорта СССР по велосипедному спорту:

Я считаю, что это модель для любителей, туристов, может быть, она и удобна. Но для людей, которые свою жизнь посвятили велоспорту, эта модель не подходит. Никто из велосипедистов нынешних и бывших на нем бы не гонялся.

Недоверие окружающих Игоря Петровича не останавливает. В его планах – дальнейшие усовершенствование «Альбатроса». По периметру и так уже необычного велосипеда должны появиться солнечные батареи, а лобовое стекло станет подвижным и сможет полностью защитить водителя от непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.