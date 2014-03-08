Выставка раритетных швейных машин в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле в канун женского праздника в году открылась выставка раритетных машин.

Правда, вместо Студебеккеров, Мерседесов и Феррари здесь совсем другие имена, более близкие нежной половине человечества. Госшвеймашина, Орша, Зингер — все эти названия были хорошо известны нашим пробабушкам.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Считается, что первую швейную машинку, как и многое другое, изобрёл Леонардо Да Винчи. Однако настоящий бум произошёл в 19 веке, когда на рынке появился механизм, изобретённый американским немцем по фамилии Зингер. Вот эта машинка — настоящая мечта любой хозяйки начала 20 века.

Покупка была не из дешёвых. Например, горничной пришлось бы работать на такую незаменимую в хозяйстве вещь аж три месяца. Зато учитель гимназии мог купить своей жене такой подарок всего за одно месячное жалование. Но, несмотря на дороговизну, популярность швейных машинок в нашей стране к началу Первой мировой войны была огромной. Основным поставщиком стал Подольский завод, принадлежавший американской корпорации.

Анастасия Ропот, директор музея истории Гомеля:

Зингер понял, что продвинуть товар можно при помощи того, кто им пользуется, то есть он определил свою потенциальную аудиторию, которая будет их покупать. Скорее всего, это были бы женщины. Но в 19 веке все деньги находились у мужчин. Мужчина был главой семейства, и финансами тоже располагал он. Зингер знал, что если женщине чего-то захочется, то она сумеет убедить мужа, несмотря даже на дороговизну тех машинок, которые он продает, в том, что машинку нужно купить.

Американцы вложили в рекламу своего товара баснословную на то время сумму — $1млн. Рекламные проспекты предлагались женщинам и в театральных программках, и даже в церковных Библиях. Результат превзошёл все ожидания. Популярность простой и надёжной вещи была безграничной.

А самое удивительное, что работают они и сегодня не хуже. Опробовать музейный экспонат мы попросили профессиональную портниху. Наталья Семёновна в профессии 40 лет.

Наталья Пинская:

Я бы дома такую машинку с удовольствием использовала. Очень хорошая машинка. Здесь хорошая строчка, качественная. Вот моя домашняя машина Чайка неважная. Раньше очень много шили, потому что в магазинах раньше было трудно что-то купить. Потом процесс остановился, в 90-е годы людям не за что было ходить шить, а сейчас все возвращается на круги своя. Сейчас тоже много шьют.

Одним словом, если кто-то ещё не определился с подарком на 8 марта, после посещения экспозиции Музея истории Гомеля вопрос снимается сам собой. Швейная машинка, как и сто лет назад, может порадовать любительниц создавать моду своими руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.