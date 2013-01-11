В коллекции Натальи Рауде насчитывается более 30 тысяч карманных календарей, связанных с искусством

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» коллекционер карманных календарей Наталья Рауде.

Я смотрю, что Вы принесли нам свою коллекцию. Но я подозреваю, что это только часть коллекции?

Наталья Рауде, коллекционер карманных календарей:

Да, это только тысячная часть. Всего в коллекции 30-40 тысяч календарей.

А с чего все началось?

Наталья Рауде:

Я с детства – коллекционер. Сначала собиралась фантики от конфет, потом очень большая коллекция спичечных этикеток у меня до сих пор они есть, начиная с середины 1950 годов, вся коллекция у меня есть. А потом, когда уже дочь была школьницей, ей подарили альбом с календариками наши друзья и привели нас в клуб. И теперь я член клуба московских календаристов.

А коллекция у Вас как-то по сериям распределена?

Наталья Рауде:

Я собираю все, что связано с искусством. Самые мои любимые художники Шишкин, Левитан, Поленов, Клевер. Кроме живописи я очень люблю наших актеров, у меня серия, начиная с актеров немого кино и заканчивая современными актерами. Самый любимый среди них с Николаем Петровичем Караченцовым и его автографом.

И с каждым календарем связана какая-то история?

Наталья Рауде:

Это Ирина Вадимовна Муравьева, актриса Малого театра, которая пригласила меня в гримерку и подписала там календарик. Приезжал к нам на гастроли коллектив БДТ с Алисой Фрейндлих, она тоже подписала календарик. А это тоже со спектакля, там, вместе с программками давали календарик, поэтому я купила их очень много.

А любимый артист у Вас есть?

Наталья Рауде:

Номер один – это Владимир Семенович Высоцкий. С Владимиром я сделала отдельный альбом.

Мы знаем, что сейчас в Президентской библиотеке проходит выставка. Расскажите о ней поподробнее.

Наталья Рауде:

Осенью они делали выставку о великих писателях, а сейчас они взяли на выставку календарики, посвященные праздникам.

А как обычный человек, Вы заглядываете в календарь? Что для Вас красный день календаря?

Наталья Рауде:

Я очень люблю праздники, но самый святой – это День Победы. У меня много календарей, связанных с этим праздником.