В коллекции брестского филателиста Виктора Копотя собрана практически вся «лениниада»: с 1924 до 1992 год

Новости Беларуси. «Живее всех живых»! В коллекции брестского филателиста Виктора Копотя собрана практически вся «лениниада»: от первых траурных марок выпуска 1924 года до самых последних экземпляров, которые датируются уже 1992 годом. В хронологической коллекции периода СССР практически треть ее посвящена «вождю мирового пролетариата» Владимиру Ильичу и событиям октября.

Коллекционированием марок Виктор Копоть увлекается давно. Первые экземпляры в его альбомах появились еще в далекие 70-ые. Сегодня его коллекция – одна из самых полных в республике: в ней собрано большинство марок, которые выпускались в Советском Союзе.

Виктор Копоть, филателист:

Многие марки покупались в течение всей жизни. Первые свои марки помню. Это 1961 года, где мишка там. Природа, косуля, мишка – три марки.

Главный болгарский коммунист Георгий Димитров в свое время уверял: почтовая марка – визитная карточка страны. На этих «визитках» часто изображали первых лиц государства. Ленин был единственным руководителем, который отказался запечатлеть свое лицо на марке. Зато сразу после его смерти новые руководители страны наверстали упущенное: в 1924 году в память о вожде революции выпустили целый траурный набор почтовых марок. Сегодня это – филателистическая редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Копоть, филателист:

Они были выпущены серией из 5 марок. Была широкая, узкая и средняя рамка. Они были с зубцами и без зубцов.

Филателия – увлечение компактное, но емкое: на страницах альбомов – целая эпоха. На раритетных марках Ленин действительно «живее всех живых»: над эскизами почтовых символов страны трудились лучшие советские художники. На них Владимир Ильич – и «мальчик с кудрявой головой», и «добрый и ласковый дедушка Ленин».

Виктор Копоть, филателист:

Целая книга у меня есть, посвященная коллекционированию марок про Владимира Ильича Ленина. Это целая книга, где собраны марки всего мира, посвященные только Ленину.

Увлечение марками и почтовой историей «государства, которого нет», никак не влияет на жизнь современную: в семье к филателистической страсти Виктора Николаевича относятся с пониманием.

Светлана Копоть:

Я совершенно спокойно к этому отношусь. Просто я исхожу из того, что ему от этого хорошо.

Сегодня в коллекции Виктора Копотя не хватает лишь нескольких экземпляров, но и без них картина жизни Ильича как на ладони. Каждая марка – яркое отражение советского лозунга «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» С пропиской в альбомах коллекционеров вождю революции обеспечена если не вечная, то очень долгая жизнь.