«Собрать» свой Минск: архитектор Тамара Матыль делает уникальные сувениры с символами столицы

Новости Беларуси. Величественное и неповторимое. Особенное и необыкновенное. Троицкое предместье поражает своей красотой и привлекает повышенное внимание туристов.

Но на рубеже 19-20 веков эта историческая часть Минска выглядела иначе. Каменная застройка, доходные дома... Сегодня все это осталось в прошлом, и лишь некоторые элементы напоминают нам о духе того времени.

Как возродить Троицкое предместье во всей его красоте и погрузить публику в начало 20 века, всерьез задумалась архитектор Тамара Матыль и вместе с сыном создала необычные сувениры: домики, из которых можно собрать свой Минск.

Тамара Матыль, архитектор:

Сама я являюсь коренной минчанкой, Минск в исторической части – это моя любимая часть города, и я всячески пыталась выразить эту любовь.

Маленькие домики, которые воссоздавались по архивным документам и, вместе с тем, приобрели творческую интерпретацию. Над созданием образов совместно трудился целый коллектив: архитекторы, художник и скульптор.

Тамара Матыль, архитектор:

Часть этих домиков делается из дерева, а часть – из керамики. Это экологический материал.

Каждый домик выполнен вручную и несет в себе тепло автора. Но самое важное, что из таких построек можно собрать целую улицу или даже исторический квартал Минска конца 19-начала 20 века.

Пока авторов привлекает лишь Троицкое предместье. Сейчас они изготовили сувениры, из которых можно собрать улицы Старовиленскую, Сторожевскую, Богдановича и Троицкую набережную. Но в планах - воссоздать с помощью оригинальных сувениров и верхний город.

Тамара Матыль, архитектор:

Когда мы говорим об историческом городе, мы говорим не только о Троицком предместье. Мы говорим и о Верхнем городе, мы говорим о Немиге, о Раковском предместье. То есть это та часть города, которая являет собой историческое ядро.

Сувениры в виде своеобразного конструктора в первую очередь рассчитаны на любознательных и неравнодушных белорусов. Хотя и иностранцы смогут узнать для себя что-то новое.

Тамара Матыль, архитектор:

Всегда, когда уезжаешь из города, хочется увезти с собой какое-то построение, здание, которое связано с тем или иным городом, где ты был. Я думаю, что это будет интересно и гостям нашего города.

Идея создавать сувенирные дома, из которых можно собрать улицы, кварталы, ансамбли, не нова. Она популярна во всем мире. И сегодня у белорусов появилась возможность сложить необычную мозаику и воссоздать тот Минск, что скрыт за тонкой пеленой времени, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.