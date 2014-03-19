Скрапбукинг: фото, открытки и памятные записки в одном флаконе

Новости Беларуси. Это не прилавок подарочного магазина и не книжная витрина -всю эту красоту создают нежные руки мастера Анны Борцовой в теплой домашней обстановке.

Анна Борцова, мастер техники скрапбукинг:

Я увидела в интернете, что все мамочки занимаются открытками, блокнотиками, думаю, мне же тоже надо. Пошла, порылась, были какие-то бумажки от подарков, бантики, я ножницами все на коленке порезала. И мне теперь очень приятно, как я выросла с того уровня: с кривых краев и упаковочной бумаги до серьезных профессиональных материалов и оборудования.

Совместить фотографии, открытки, памятные записки и милые сердцу мелочи в одном флаконе и создать из обычных вещей совершенно необыкновенное изделие совсем не сложно, уверяет Анна.

Анна Борцова, мастер техники скрапбукинг:

Понадобиться специальная бумага для скрабукинга. Эта бумага с мелким рисунком, она очень хорошо пропечатана, она не течет от воды, ее не ведет, не коробит. Ее можно приобрести в наших магазинах, наконец-то, это все появляется. Дальше какие-то мелке детали, подвески, бусинки. Вот это наш альбом про путешествия. Я сохраняла какие-то детали с отеля, блокнотики, билетики и прочее.

Главная идея скрапбукинга – сохранить на долгие годы незабываемые впечатления и памятные моменты жизни.

Ведь когда в один из холодных зимних вечеров, спустя несколько лет, вы достанете из шкатулки, сделанной в стиле скрапбукинг, пригласительный билет на выпускной бал или фотографию из детства, вас накроет волна приятных воспоминаний.

Анна Борцова, мастер техники скрапбукинг:

Для меня мое ремесло, это релаксант. У некоторых женщин вышивка, чтение книг, так для меня мои бумажки. Вот я сажусь в свою мастерскую, я полностью отдыхаю, отключаюсь. Какие бы ни были проблемы, дела дома. Очень успокаивает, помогает перезагрузиться.

Креативное рукоделие влюбляет в себя с первого взгляда. И наша героиня, попробовав раз, уже не смогла остановиться, открывая для себя новые грани этого удивительного искусства.

Анна Борцова, мастер техники скрапбукинг:

Вот это наши семейные альбомы про путешествия, нам очень понравилось, мы были на острове, и я собрала песок со всех побережий разный. Также использовала его в альбомах. Открытки поздравительные, они могут быть совершенно на разный случай.

Чтобы работа спорилась и приносила удовольствие, нужно тщательно оборудовать свой творческий уголок, продумав все до мелочей.

Анна Борцова, мастер техники скрапбукинг:

Вот это мое рабочее место, моя мастерская. Ее главное преимущество, что она очень компактная и продуманная, и полностью закрывается, и никто не догадается, что у меня здесь творческий уголок. Под рукой у меня все самые необходимые материалы: ножницы, ручки, карандаши, линейки и даже такие интересные инструменты как пинцеты.

Сейчас я работаю над альбомом для бабушки о ее внучке. Для декора обложки используем рамку с именем героини. Ее мы приделаем на специальные гвоздики с усиками. Дырочки можно сделать шилом. Как видите, это не сложно, очень интересно и красиво. Пробуйте, и у вас все получится!