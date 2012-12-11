Разработчик роботов: Для музыкальных фанатов мы можем изготовить точную копию их кумиров

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - разработчик роботов Александр Козлов и робот-менеджер.

Как Вам пришла идея разработки роботов?

Александр Козлов, разработчик роботов:

Это было связано с моим детством, когда я любил конструировать. Потом с работой - на основной своей работе я числился инженером-конструктором, занимался производством роботов, но они были технические. А потом, когда мы начали заниматься изготовлением манекенов, вот и произошло. Мы попробовали связать манекен и наделить его движениями. Поэтому и возникли антропоморфные, человекообразные роботы. Чтобы роботы не просто были похожи на людей, а были похожи на конкретных, реальных людей.

А зачем? У нас же и так мир перенаселен людьми?

Александр Козлов:

В данном случае роботы не должны быть конкуренты людям, они должны быть помощниками. Это их основная обязанность. У нас есть задумка изготовить робота, который будет в виде музыкального центра. То есть для всех фанатов, которые любят какого-то артиста, мы можем изготовить робота – точную его копию. Это будет музыкальный центр!

Робот – Александр Солодуха, например.

Александр Козлов:

Пожалуйста!

А не приходила Вам идея в голову открыть своеобразный музей Тюссо, к примеру. Со знаменитостями, но двигающимися!

Александр Козлов:

Да, такая идея возникла буквально недавно. Было бы очень интересно. Посетители смогли бы наблюдать не только внешне, сравнивать – похож – не похож, а подойти и поговорить с ним, при этом он ответит какими-то знаменитыми фразами.

Сколько у Вас всего роботов?

Александр Козлов:

Роботов мы делаем чисто по собственной инициативе, это больше, наверное, хобби. В данный момент изготовлены роботы-гаишники.

Они стоят уже на трассах?

Александр Козлов:

Пока не стоят, очень сложно решить организационные вопросы, связанные с взаимодействием нас, роботов и ГАИ. Есть робот-швейцар, я думаю, что мало кто видел, мы не привыкли к этому, что кто-то нам кланяется. А у швейцара как раз такая функция – подойти и покланяться гостю, возвеличить человека.

А чаевые берет швейцар?

Александр Козлов:

Мы его еще этому не научили. Наши роботы не наделены пороками, они этого лишены.

Вам удавалось создать точную копию какого-либо человека или они все-таки стилизованы?

Александр Козлов:

Пока был сделан только один подобный робот, копия моей родственницы была сделана. Может быть, даже кто-то видел, как она катается на крыше моего автомобиля. Специально проводится эксперимент такой, чтобы определить ее прочность, в какой среде она может работать и как долго. Вот ездили в Москву, 700 километров в одну сторону, и она нормально! Кстати, для роботов-девушек важна не только гигиена, красивый макияж, но и гардероб.

Так она дороже Вам обходится, чем обычная гувернантка!

Александр Козлов:

Может быть… Знаете из-за чего? У нее одежда быстро изнашивается. Ветровая нагрузка, у нее платье это шевелится.

Так, а тогда смысл какой в ней?

Александр Козлов:

Это новый рекламный носитель. Такая девушка, которая едет на крыше автомобиля, воспринимается как реальный человек.

Александр, а милиция не останавливала Вас с такой привязанной девушкой на крыше?

Александр Козлов:

Наша милиция проявляет повышенный интерес, по крайней мере, в первый период. Сотрудники останавливали, убеждались, что она укреплена, что это – груз, перевозится на багажнике, соответствует всем правилам и нормам.

У нас в студии стоит такой молчаливый человек…

Александр Козлов:

Это робот-менеджер. Он может стоять на входе в магазин, кафе, выставку. Он стоит неподвижно и наблюдает, кто к нему подходит, если к нему приблизится человек, он на него среагирует (смотрите видео). Он универсальный. Он может менять фразы, переодевать его, изменять прическу.