Мастер-класс по изготовлению свечей ручной работы

Анна Голета, корреспондент СТВ:

В этом небольшом помещении расположилась фабрика по изготовлению свечей. Здесь из обычного парафина создают настоящие шедевры искусства!

Трудно представить, что вся эта красота создаётся вручную. Одну свечу мастер в среднем делает около получаса. Дизайн и цвет шедевра – фантазия его создателя.

Татьяна Борисова, соучредитель свечной мастерской:

Идея на самом деле проста. Хотелось кусочек радости, кусочек какого-то настроения. Мы искали разные варианты, чем можно было заняться. Путешествую по разным странам, мы видели разные свечи. Мы начали их коллекционировать, и увлечение переросло в теперешний бизнес.

Человека поистине можно назвать счастливым, когда хобби становится его работой. В каждой свече – душа мастера.

Татьяна Борисова, соучредитель свечной мастерской:

Это частичка нашего настроения. Частичка прожитого дня, тепла, переданного нашим клиентам. Вот, например, в этой свече настроение, которое создавала я.

В этой небольшой мастерской трудится всего 3 мастера. Юрий Чистяков – один из них. По образованию мужчина – психолог. Но со своей специальностью жизнь связывать не стал. Решил попробовать себя в творческой профессии. В итоге в его руках родилось уже не одно произведение искусства.

Юрий Чистяков, мастер по резке свечей:

Первую свечу я принёс домой. Подарил жене. Жене понравилось. Она обрадовалась. И так ещё было пару раз, когда я приносил домой более красивые поделки. В общем, всем домашним нравится!

Мы не смогли уйти со свечной фабрики без мастер-класса.

Следующий этап – нанесение цветного парафина. Первый цвет у нас будет бежевый, окунаем сюда заготовку и держим ее около 20 секунд, для того, чтобы она прогрелась и достигла необходимой температуры. Окунаем нашу свечу в воду и протираем её. Последнее делаем для того, чтобы поверхность свечи оставалась ровной и гладкой.

Сейчас мы окунаем заготовку в белый цвет, бежевый, до середины в розовый и только потом в воду. Ну, вот один этап закончен, мы приступим к другому цвету. Сейчас мы будем макать в белую краску, бежевую и сиреневую. Краска нанесена, теперь можем приступать к художественной резке.

Конечно, сразу сделать шедевр искусства не получится. Вот и у нас первая свеча, как первый блин, - комом. Для того чтобы создать действительно красивую свечку, потребуется время. А пока давайте наслаждаться работой уже умелых мастеров, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.