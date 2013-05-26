Мастер из Гродно Андрей Кибинь делает гитары в испанских традициях

Новости Беларуси. Многовековые традиции создания струнных инструментов, как залог уникального звучания. Мастер из Гродно освоил производство испанских гитар. На изготовление только одного музыкального инструмента уходит несколько месяцев, зато в очередь за ним выстраиваются профессиональные музыканты со всей Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою первую гитару гродненский мастер Андрей Кибинь изготовил больше 20 лет назад. После не совсем удачной попытки научиться играть на этом музыкальном инструменте, он решил его смастерить. Сначала гитары создавались в квартире буквально на кухонном столе.

Андрей Кибинь, мастер по изготовлению гитар:

Потом в какой-то момент надо было решать, что в жизни делать. И я решил так, чтобы это было по настоящему и целый день, чтобы это была профессия.

Чтобы добиться идеального звучания пришлось преодолеть большой путь. Со временем Андрей Кибинь понял, что половина успеха это правильно подобранный материал. Для изготовления каждой отдельной детали, нужна определённая древесина.

Андрей Кибинь:

К примеру, вот это ёлка - кавказская ель. Её много хорошей нет. Чтобы найти какие-то хорошие куски реально люди перелопачивают очень много материала. Потому что не каждый кусок подходит для музыкального инструмента.

На изготовление одного инструмента может уйти несколько месяцев. После склеивания деталей и установки струн, инструмент необходимо, что называется, довести до ума. Именно этим и занимается помощник и ученик мастера, Андрей Володин.

Андрей Володин, ученик (подмастерий):

Гитара сама по себе должна отвисеться. Повесить в сухую комнату, там, где у нас сушится всё дерево, чтобы она там день, два, а лучше и больше повисела. Она отвисится, нагрузка ляжет на древесину, согнётся под каким-то углом. А потом проверить, чтобы она не дребезжала.

О гитарах своего учителя Андрей отзывается только в превосходной степени. Сам он профессиональный музыкант, поэтому, перепробовал множество инструментов. Но эти гитары, сделанные в испанском стиле, превзошли все его ожидания.

Андрей Володин:

Делаются по испанским технологиям. Всё что придумали за века существования гитары испанцы, всё это воплощено в этих гитарах. То есть форма, пропорции, усиления, пружины - это всё по-испански. Соответственно по звучанию они тоже очень хороши.

Гитары - основное увлечение Андрея Кибиня, но не единственное. В коллекции мастера есть американские и исконно белорусские струнные инструменты.

Пять лет назад мастер Андрей Кибинь решил попробовать свои силы в изготовлении белорусских цимбал. Сегодня, путём многочисленных проб и ошибок удалось добиться звучания, за которое так ценят этот белорусский инструмент.

Самая главная оценка работы для Андрея Кибиня, это звучание его инструментов на профессиональных концертных площадках. Сегодня мастер гордится, что его гитары охотно приобретают музыканты из Беларуси, России, Польши. А несколько эксклюзивных экземпляров нашли своих владельцев даже в странах Западной Европы.