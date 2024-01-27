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Лошадиный рай в деревне Большие Берёзовцы! Насколько трудно ухаживать за 20 скакунами?

27 января 2024 16:34
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Галопом по Синеокой. Хочется активных и позитивных выводных – отправляйтесь в деревню Большие Березовцы Щучинского района. Лошадиный рай. Здесь прописались 20 благородных богатырей.

Лошадиный рай в деревне Большие Берёзовцы! Насколько трудно ухаживать за 20 скакунами?-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
20 лошадей – это как 20 детей. Во сколько вам надо проснуться, чтобы за всеми ухаживать? Это же такой труд большой!

Людмила Босак, хозяйка конного двора:
Летом немножко все раньше начинается. Зимой в такой период просыпаемся в семь. Не очень рано, но мы успеваем. Мы начинаем поить, кормить и где-то в часов девять они выходят гулять. Поэтому до девяти их нужно покормить, напоить, и мы их уже выпускаем на выгул. На выгуле у нас тоже раздача кормов идет. Как мы посмотрели, к темноте, когда начинает темнеть, тогда мы опять ставим назад под домиком.

Лошадиный рай в деревне Большие Берёзовцы! Насколько трудно ухаживать за 20 скакунами?-4

Хозяйка конного двора – человек неслучайный. Тренер по верховой езде, спортсменка и ветеринар. Любовь к скакунам Людмиле Босак передалась по наследству – прадед держал племенных лошадей, а дедушка был родом из Северного Кавказа.

Лошадиный рай в деревне Большие Берёзовцы! Насколько трудно ухаживать за 20 скакунами?-7

Людмила Босак:
Мы участвовали в соревнованиях и по пробегам – в этом году ездили в Дзержинский район. Основное направление у нас было по конкуру. И так же мы в соревнованиях по выставке участвовали. Результаты хорошие, девчонки молодцы. Везде в призах – без результата не приезжали ни с одних стартов. Профессионально растут и спортсмены, и лошади, потому что у нас направление больше любительско-детское.

Подробности в сюжете.

# Человек и животные # Хобби # Анастасия Макеева

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