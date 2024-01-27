Лошадиный рай в деревне Большие Берёзовцы! Насколько трудно ухаживать за 20 скакунами?

Анастасия Макеева, корреспондент:

20 лошадей – это как 20 детей. Во сколько вам надо проснуться, чтобы за всеми ухаживать? Это же такой труд большой!

Людмила Босак, хозяйка конного двора:

Летом немножко все раньше начинается. Зимой в такой период просыпаемся в семь. Не очень рано, но мы успеваем. Мы начинаем поить, кормить и где-то в часов девять они выходят гулять. Поэтому до девяти их нужно покормить, напоить, и мы их уже выпускаем на выгул. На выгуле у нас тоже раздача кормов идет. Как мы посмотрели, к темноте, когда начинает темнеть, тогда мы опять ставим назад под домиком.