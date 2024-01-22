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Небольшой музей в квартире. Гомельский пенсионер собрал коллекцию миниатюр пожарной техники

22 января 2024 06:19
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Сотни моделей пожарной техники и другого транспорта. В квартире гомельского пенсионера разместился целый музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небольшой музей в квартире. Гомельский пенсионер собрал коллекцию миниатюр пожарной техники-1

Любая модель помещается на ладони и в точности повторяет оригинал. На полках самые редкие образцы: от довоенных, где пожарная команда размещалась снаружи кузова, до последних моделей с турбореактивными установками. Почетное место в коллекции занимают машины гаража особого назначения, они отвечали за безопасное передвижение высших должностных лиц СССР. Увлечение началось еще в детстве. Свободное от школы время проходило в пожарной части. После армии коллекционер сам сел за руль пожарного автомобиля.

Небольшой музей в квартире. Гомельский пенсионер собрал коллекцию миниатюр пожарной техники-4

Евгений Самцов, ветеран МЧС:
Обслуживали, смотрели, чтобы на пожарах не подводила. Не было такого, чтобы техника подвела. Ездили на крупные пожары, торфяники например. Особенно которые горели в зоне отчуждения. Там даже иногда был большой пожар, который шел фронтом огня 12 километров.

Небольшой музей в квартире. Гомельский пенсионер собрал коллекцию миниатюр пожарной техники-7

За плечами ветерана более 20 лет службы в МЧС, но даже на пенсии его тянет в депо – изучать новую технику и общаться с молодежью.

# Хобби # Хобби # Новости Гомеля и Гомельской области

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