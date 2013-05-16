Что нужно знать и уметь, чтобы стать парапланеристом?!

Вы любите экстрим и используете любую возможность, чтобы испытать себя на прочность? Тогда это занятие для вас! Парапланеризм, который появился у нас еще в девяностых с каждым годом набирает все большую популярность!

Для тех, кто еще не знает: параплан - это летательный аппарат, состоящий из мягкого наполняемого воздухом крыла, стропной системы и подвески, или сиденья для пилота. Все это легко умещается в небольшой рюкзак! Старт происходит с разбега на горе или холме. Можно разогнаться и на поле при помощи специальной буксировочной лебедки. Некоторые используют для этой цели парамотор - как у Карлсона.

Андрей, парапланерист:

Поток дает возможность подниматься без мотора. Глушишь тогда мотор и поднимаешься в воздух за счет тёплого воздуха.

Казалось бы, шансов для развития парапланеризма в Беларуси нет: ни гор, ни холмов, ни даже морского берега на карте нашей синеокой не отмечено. Но желание летать победило и белорусы сделали упор на буксировочные полеты! Суть проста: пилота затягивают на высоту с помощью троса и специальной лебедки. Достигнув высоты около 300-500 метров, пилот отцепляется и продолжает самостоятельный полет.

Ирина Торганова, мотопарапланеризму:

Каждый чувствует, наверное, что-то свое. Но это оставление всех забот и проблем на земле. И оказывается, что жизнь не так уж и плоха!

Однако не все так просто: купить летательный аппарат несложно, но чтобы научиться летать придется не только найти хорошего тренера, но и пройти процедуру регистрации воздушного судна! Плюс к этому получить сертификат, пройти медобследование… Однако не в этом соль: будущие пилоты должны пройти обучение в Минском авиационном колледже и получить свидетельство пилота-любителя!! Далее нужно получить разрешение на выполнение полетов в Департаменте по авиации ! Если пренебречь этими правилами – вам грозит штраф в размере до двадцати базовых величин, а для юридических лиц - до пятидесяти, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Но ни сложный процесс регистрации, ни бумажная волокита не останавливают рвущихся в небо белорусов. Все чаще, поднимая взгляд к облакам, можно наблюдать за многочасовыми полетами красивых и отважных пилотов!