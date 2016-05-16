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Завод по выпуску аккумуляторов построят под Брестом

16 мая 2016 06:26
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Новости Беларуси. Импортозамещение и новые рабочие места. Завод по выпуску аккумуляторов построят под Брестом.  Новый резидент свободной экономической зоны наладит здесь полный цикл производства. Объем  инвестиций составит  14 миллионов долларов США.

Для реализации проекта сейчас подбирают земельный участок с необходимой инфраструктурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Лачимов, начальник отдела внешнеэкономических связей администрации свободной экономической зоны «Брест»:
С начала года удалось привлечь 10,6 миллионов долларов инвестиций. В том числе на чистой основе 5,5. миллионов. Традиционные страны-инвесторы у нас это Германия, Польша, Российская Федерация. 42 страны узнали про нашу продукцию, в том числе в  30 стран удалось нарастить экспорт по сравнению с прошлым годом.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Алексей Лачимов

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