Зарплата антикризисных управляющих будет зависеть от сложности и масштабов конкретного дела

Оплата труда временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) будет зависеть от сложности и масштабов конкретного дела.

Об этом сообщил заместитель директора департамента по санации и банкротству Министерства экономики Александр Педько, комментируя постановление Совета Министров от 1 июля 2009 года № 870, которым вносятся изменения и дополнения в постановление от 12 мая 2004 года № 553.

Документом утверждена новая редакция положения о порядке оплаты труда временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Сейчас устранена необоснованная дифференциация заработной платы управляющих в зависимости от отрасли экономики, к которой относится должник, «поскольку объем обязанностей антикризисного управляющего не имеет прямой зависимости от отраслевой принадлежности», уточнил Александр Педько.

Ранее заработная плата антикризисного управляющего была привязана к средней заработной плате руководителя организации соответствующей отрасли. В результате дифференциация зарплаты по отдельным отраслям отличалась в пределах нескольких раз. При этом установлена единая база для определения заработной платы управляющего — это средняя заработная плата работников по республике.

Сейчас вопрос определения конкретного размера заработной платы отнесен к договорной компетенции между нанимателем и управляющим. То есть, в момент заключения контракта с управляющим или в дальнейшем при пересмотре его условий уже наниматель и управляющий будут договариваться об уровне заработной платы в зависимости от сложности дела.

Согласно положению в процессе проведения процедуры экономической несостоятельности (банкротства) заработная плата управляющему определяется государственным органом, заключившим контракт с ним, путем умножения среднемесячной заработной платы работников по республике на корректирующий коэффициент. В защитный период коэффициент составляет от 1,0 до 4,0 включительно, при конкурсном производстве — от 2,0 до 3,0 включительно, при санации — от 3,0 до 4,5 включительно, в ходе ликвидационного производства — от 2,0 до 3,0 включительно.

Также конкретизирован порядок выплаты заработной платы за счет средств республиканского бюджета в случае отсутствия денежных средств у должника, в отношении которого управляющий выполняет свои обязанности. Здесь прямо указано, что заплата управляющему в таком случае будет выплачиваться за счет республиканского бюджета. В то же время четко прописан и порядок возврата этих средств. Если должник в дальнейшем продает какое-либо имущество, и на расчетный счет поступают средства, то он обязан вернуть их в объеме, в котором они взяты из республиканского бюджета. Раньше эта норма не была прописана.

Документом введен механизм стимулирования соблюдения законодательно установленных предельных сроков санации и ликвидации. «Это сделано для того, чтобы побуждать управляющих к своевременному выполнению обязанностей и не поощрять необоснованное затягивание процедур», — отметил Александр Педько. Он напомнил, что срок ликвидации предприятия составляет 12 месяцев, санации — 18 месяцев. Если же управляющий не вкладывается в эти сроки, то повышающие коэффициенты с этого периода не действуют. Тогда он получает среднюю заработную плату работников по республике.

«Мы понимаем, что не всегда этот процесс зависит непосредственно от управляющих. Но их компетенция, профессионализм, желание активно работать, прикладывать максимальные усилия для получения результата, безусловно, здесь играют важную роль. Таких людей нужно поощрять. Для этого и введен механизм стимулирования управляющих», — подчеркнул заместитель директора департамента.

По его словам, такая дифференциация и новый порядок оплаты труда будут выполнять стимулирующую функцию. Соответственно повысятся и доходы государства от работы антикризисных управляющих, сообщает БЕЛТА.