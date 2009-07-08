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Министерство по налогам и сборам разделит всех плательщиков на группы риска по неуплате налогов

08 июля 2009 10:54
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Изменения коснутся юридических лиц — об этом сообщил сегодня в Минске заместитель министра по налогам и сборам Василий Каменко.

В настоящее время разрабатывается проект указа по контрольной деятельности. Документ коренным образом изменит действующую практику проведения проверок субъектов хозяйствования.

Кроме того, сейчас детально изучается целесообразность изменения ставки НДС и одновременно отмены однопроцентного налога в фонд поддержки сельхозпроизводителей.

— За 5 месяцев текущего года налоговыми службами выявлено 10,5 тыс. физических лиц, осуществлявших незарегистрированную предпринимательскую деятельность. В результате действий налоговых органов две тысячи граждан были привлечены к административной ответственности, с остальными проведена разъяснительная беседа. В итоге 42% из них стали на учет в налоговых органах, — заявил Василий Каменко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь.

# Экономика # общество

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