Беларусь и Россия скоординируют усилия по производству и поставкам сельхозтехники

Об этом стало известно по итогам переговоров, которые прошли сегодня в Министерстве промышленности нашей страны.

Встреча состоялась по просьбе российской ассоциации «Союзагромаш». В результате и белорусским, и российским предприятиям даны поручения детально проработать вопросы как производственных связей, так и всех поставочных договоров с тем, чтобы в следующий раз не только обсудить долгосрочные программы развития, но и повысить их эффективность.

В итоге стороны сошлись во мнении, что в нелегкие финансовые времена рвать кооперационные связи, по меньшей мере невыгодно и решили дополнить союзную программу сельхозмашиностроения.

— Не секрет, что у наших сельхозпредприятий существует традиционно глубокая кооперация. Если взять МТЗ, то 60% комплектующих материалов узлов производится в России. Если взять «Ростсельмаш», то мосты и часть деталей жатки изготавливаются в Беларуси. И поэтому очень важно построить систему так, чтобы в условиях финансового рынка у нас было не разъединение, а объединение усилий. Мы договорились о том, что субъекты хозяйствования и ассоциация «Союзагромаш» подготовят эти предложения, и в августе на совместной комиссии рабочей группы Минпрома РФ и Минпрома нашей республики мы рассмотрим эти вопросы, — заявил Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь

Ситуацию с поставками сельхозтехники прокомментировал сегодня в Минске и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Семен Шапиро.

— Чем больше у вас тракторов, чем больше у вас парк – тем лучше у вас будут идти дела в отрасли. Мы должны способствовать белорусскому сельхозмашиностроению в том числе и на российском рынке. Это выгодно в первую очередь россиянам, потому что потом они будут меньше закупать за рубежом молочной и другой продукции, — сказал он.