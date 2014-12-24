За 2 дня брестчане скупили полугодовой запас бытовой техники

Новости Беларуси. Брестские магазины уже «пришли» в себя после потребительского ажиотажа. Там за два дня раскупили столько бытовой техники, сколько при обычной интенсивности торговли хватило бы примерно на полгода. Зато в начале недели некоторые покупатели стали сдавать покупки из-за их спонтанности. Тем временем, ежедневно сотрудники торговли «мониторят» цены и проверяют ассортимент.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня в этом крупном магазине бытовой техники о недавнем ажиотаже напоминают разве что несколько полупустых полок. С повышенным спросом справились. Правда, даже бывалые продавцы признаются: к такому предновогоднему шопингу были не готовы.

Покупательский бум начался 19 декабря после обеда: брестчане массово скупали бытовую технику. В «одни руки» брали сразу по несколько дорогостоящих ноутбуков, телевизоров или стиральных машин.

На «ура» расходились отечественные холодильники и телевизоры. Людей не останавливали ни многочасовые очереди, ни утверждения продавцов о том, что цены поднимать не планируют. К слову, это обещание сдержали: сегодня приобрести ту же технику можно по прежним ценам и без ажиотажа.

В магазинах рассказывают: часть покупателей 22 декабря поспешили сдать бытовую технику обратно, мотивируя это тем, что совершили покупку в состоянии «аффекта».

Работники торговли ежедневно «мониторят» стоимость товаров повышенного спроса и следят за ассортиментом. Даже после недавнего потребительского ажиотажа отмечают: полки здесь, что называется, ломятся под тяжестью товара.

Алла Засимович , заведующая магазином:

В пятницу и субботу покупательские приоритеты были в сторону непродовольственной группы товаров, это что-то крупногабаритное: мелкая бытовая техника, товары для спорта и досуга.

А это уже магазин государственный. Здесь повышенный спрос тоже ощутили, но приоритеты покупателя были другие. За два дня распродали небывалое число витебских ковров и брестских газовых плит. Но те, кто отложил покупку на несколько дней, сегодня с удовольствием замечают – не прогадали.

Покупатель:

На плиты цены приемлемые.

Поставщики подсчитали – за эти дни брестчане скупили полугодовой запас бытовой техники.

Специалисты говорят: такой потребительский ажиотаж, из-за которого складские запасы будут быстро исчерпаны, может спровоцировать рост цен, но отмечают – коснется это только товаров импортного производства.

Владимир Наземнов, директор КУП «Торговый сервис и потребительский рынок»:

с 19 по 23 декабря в город Брест было «поставлено» 10 крупнотоннажных машин бытовой техники как отечественного, так и импортного производства. Это позволило пополнить товары в магазинах, обеспечить ассортиментный перечень, который требуется, и сбить повышенный ажиотаж, который был в пятницу от населения на данную бытовую технику. На сегодняшний день повышенный спрос отсутствует.

В том, что торговля после всплеска работает в обычном режиме, покупатели убеждаются собственными глазами. К слову, во многих брестских магазинах людей по-прежнему привлекают многочисленными скидками, которые начали действовать еще 15 декабря. Не исключение и бытовая техника. В магазинах говорят: предновогодние акции, и приятные сюрпризы никто не отменял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.