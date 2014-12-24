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За 2 дня брестчане скупили полугодовой запас бытовой техники

24 декабря 2014 18:42
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Новости Беларуси. Брестские магазины уже «пришли» в себя после потребительского ажиотажа. Там за два дня раскупили столько бытовой техники, сколько  при обычной интенсивности торговли хватило бы примерно на полгода. Зато в начале недели некоторые покупатели стали сдавать  покупки из-за их спонтанности. Тем временем, ежедневно сотрудники торговли «мониторят» цены и проверяют ассортимент.

Юлия Бешанова, СТВ:
Сегодня  в этом крупном магазине бытовой техники о недавнем ажиотаже  напоминают разве что несколько полупустых полок.  С повышенным спросом справились. Правда,  даже бывалые продавцы признаются: к такому предновогоднему шопингу были не готовы.

Покупательский бум начался 19 декабря после обеда: брестчане  массово скупали бытовую технику. В «одни руки» брали сразу по несколько дорогостоящих ноутбуков, телевизоров или стиральных машин.

На «ура» расходились отечественные холодильники и  телевизоры. Людей  не останавливали ни многочасовые очереди, ни  утверждения продавцов о том, что цены поднимать не планируют. К слову,  это обещание сдержали: сегодня приобрести ту же технику можно по прежним ценам и без ажиотажа.

В магазинах рассказывают: часть  покупателей 22 декабря поспешили сдать бытовую технику  обратно, мотивируя это тем, что совершили покупку в состоянии «аффекта».

Работники торговли  ежедневно «мониторят»  стоимость товаров повышенного спроса  и следят за ассортиментом. Даже после недавнего потребительского ажиотажа  отмечают: полки  здесь, что называется, ломятся под тяжестью товара.

Алла Засимович , заведующая магазином:
В пятницу и субботу покупательские приоритеты были в сторону непродовольственной группы товаров,   это что-то крупногабаритное: мелкая бытовая техника, товары для спорта и досуга.

А это уже магазин государственный. Здесь повышенный спрос тоже ощутили, но приоритеты покупателя были другие. За два дня распродали небывалое число  витебских ковров и брестских газовых плит. Но те, кто отложил покупку на несколько дней, сегодня с удовольствием замечают – не прогадали. 

Покупатель:
На плиты цены приемлемые.

Поставщики  подсчитали –  за эти дни брестчане скупили полугодовой запас бытовой техники.

Специалисты говорят:  такой потребительский ажиотаж, из-за которого складские запасы будут быстро исчерпаны, может спровоцировать рост цен, но отмечают – коснется это только  товаров импортного производства.      

Владимир Наземнов, директор КУП «Торговый сервис и потребительский рынок»:
с 19 по 23 декабря в город  Брест было «поставлено» 10 крупнотоннажных машин бытовой техники как отечественного, так и импортного производства. Это позволило пополнить товары в магазинах, обеспечить ассортиментный перечень, который требуется, и сбить  повышенный ажиотаж, который был в пятницу от населения на данную бытовую технику. На сегодняшний день повышенный спрос отсутствует.

В том, что  торговля после  всплеска  работает в обычном режиме, покупатели убеждаются собственными глазами. К слову, во многих  брестских магазинах людей по-прежнему  привлекают  многочисленными скидками, которые начали действовать еще 15 декабря. Не исключение и бытовая техника.  В магазинах говорят: предновогодние акции,  и приятные сюрпризы никто не отменял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Владимир Наземнов

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